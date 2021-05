¿Dónde jugará Buffon la próxima temporada?: la pista que da su pareja

Gianluigi Buffon dirá adiós de manera definitiva a la Juventus de Turín con el final de la presente temporada 2020/2021. Cuál será su club de destino no se sabe. Incluso se ha llegado a afirmar que el guardameta italiano podría incluso colgar los guantes. Pero su pareja ha dado alguna pista sobre lo que le espera.

En Rai Radio 1, Ilaria D'Amico ha señalado cuál es su preferencia: "Gigi puede elegir lo que quiera, pero yo preferiría verle en el extranjero". Hay que recordar que la leyenda italiana ya jugó fuera de la Serie A, cuando pasó a formar parte de las filas del PSG durante la temporada 2018/2019.

Aunque la pareja de Buffon también ha asegurado que aunque "jugar en Italia es complicado" para Gigi, para un italiano "la Serie A tiene un gran atractivo". Hay que recordar que el cancerbero de 43 años tan solo ha militado en tres clubes a lo largo de su carrera: en el Parma, en la Juventus y en el PSG.

A la espera

Cuando confirmó su decisión, Buffon dijo que se tomaría un plazo inferior a un mes para decidir su futuro, alrededor de 25 días dijo en DAZN. En su Instagram, el portero publicó un post para anunciar su decisión de abandonar Turín: "Mi futuro está claro y decidido. Esta temporada pondré fin, de manera definitiva, a esta bellísima y larguísima experiencia en la Juventus".

Gianluigi Buffon, en un calentamiento de la Juventus de Turín Reuters

"Cada comienzo también tiene un final. Y este es el final de mi segunda vez en la Juve. Una decisión tomada, madura y comunicada desde hace meses. Pero no es una decisión fácil. Porque no es fácil cortar este cordón, que es mi historia, mi alegría, mis lágrimas, mi casa. Pero me pregunto qué momento ha llegado. No hay una gran gratitud. Lo di todo. Recibí más. El tiempo que vendrá es todo para escribir. Y vivir. Siempre, hasta el final", escribió en su cuenta de la mencionada red social.

Más recientemente, Gianluigi Buffon ha asegurado que ha llegado el momento de la renovación de la plantilla bianconera. "Ha llegado en un momento histórico dificilísimo, después de muchos años llegó el momento de la remodelación de la plantilla. Ningún otro entrenador en el puesto de Pirlo lo hubiera hecho mejor", ha afirmado en declaraciones para beIN Sports. Defensa de leyenda a leyenda. ¿Acabará Gigi regresando algún día a la que ha sido su casa durante media vida?

[Más información: Buffon busca una salida de la Juventus en verano]