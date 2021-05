Laporta apuesta por Messi y deja un recado a Bartomeu: "Ahora tiene un presidente que le gusta"

Joan Laporta apareció por fin. Había mucha expectativa por ver qué decía el nuevo presidente del FC Barcelona, que llegó a la entidad en uno de los momentos más complicados de su historia tras ganar las elecciones. Sin dinero y sin resultados deportivos reseñables, el máximo mandatario tiene asuntos que resolver.

Algunos los tiene en su propia casa, como son la renovación de Leo Messi o la continuidad de Ronald Koeman. Otros son a nivel institucional, como conocer de forma definitiva y completa los datos que ofrece la auditoría encargada para conocer al detalle las cuentas del club o saber qué va a pasar con el proyecto del Espai Barça.

Lo cierto es que Laporta, aunque ha tardado ha terminado hablando de todo, incluso de fichajes y de sueños. El nuevo presidente espera anunciar nuevas incorporaciones la próxima semana, la primera de ellas la del 'Kun' Agüero y después seguramente las de Eric García y Wijnaldum. Pero se ha mojado y ha hablado hasta de Guardiola, y no solo de esa final de Champions que se juega el sábado.

El Manchester City, con Agüero de protagonista, celebra la Premier League Reuters

Laporta ha hablado y mucho sobre Koeman, quien no tiene ni mucho menos su futuro asegurado: "En el fútbol y en los deportes en general, no hay temporadas de transición. Lo que hay que hacer es respetar la temporada en la que hemos llegado y como le dije al entrenador, valoraríamos como va la temporada y comentaríamos y evaluaríamos respecto a las decisiones para el futuro. Le admiramos y le respetamos como profesional. A final de temporada, nos reuniríamos y evaluaríamos lo que pasa en el futuro. De cara a la siguiente temporada porque aquí no hay temporadas de transición".

"A Koeman le he dicho lo que le tenía que decir. Estamos valorando la temporada, tiene contrato y tenemos una relación muy directa, muy clara. Se lo he dicho antes. Es un entrenador que ya estaba y tiene un año más de contrato. Estamos aproximando posturas a la hora de compartir lo que queremos para la próxima temporada".

"Ahí, se evalúa todo. Se hace con tranquilidad y creo que va por buen camino. Han pasado muchas cosas estos años y no queremos dejar nada que se nos escape en cuanto a los objetivos. No queremos declaraciones grandilocuentes y vamos a trabajar para compartir un modelo y que no se nos escape nada. Acotemos todo para que salga bien. Tenemos que compartir todos. Todos nos implicamos y también el entrenador. Quien primero sabrá nuestra decisión sera Ronald. Quiero decir que vamos aproximando posturas y ya hay posturas aproximadas".

Joan Laporta y Koeman antes de un entrenamiento del Barça fcbarcelona.es

"Con Koeman hay muy buena relación. De respeto. De hablar claro. En este sentido, la relación es buena. Se trata de compartir objetivos, criterios... Entiendo que al tener en contrato en vigor, él ha manifestado su voluntad de continuar y estamos en un periodo de reflexión con él. Si decidimos que entre todos que Koeman tiene que continuar, claro que sí".

La renovación de Messi

Otros de los temas importantes era la renovación de Messi: "El tema de Messi va bien, pero no está hecho. Seguimos todos trabajando para intentar hacer una propuesta dentro de las posibilidades del club le guste al jugador y Messi continúe en el Barça. El perder tendrá consecuencias y se buscará mejorar la plantilla. La semana que viene anunciaremos fichajes para el primer equipo y verán el resultado del trabajo que estamos haciendo".

"Hemos hecho una oferta dentro de las posibilidades del Barça. Seguro que Leo merece más, pero por sus ganas de hacer grande al Barça, creo que está valorando mucho nuestro esfuerzo y es de agradecer. Creo que está ilusionado con el proyecto. Que estamos haciendo un equipo con posibilidades de ganarlo todo".

"Lo que pide es cariño, afecto, amor... Sentirse cómodo. Si me hablas de intimidades, te hablo de esto. De sonreir, pasarlo bien y él tiene que ganar para pasarlo bien. Es lo único que requiere en un proceso de reflexión. Está poniendo mucho de su parte porque sabe el esfuerzo que estamos haciendo".

Leo Messi celebra su gol señalando al cielo Reuters

La situación económica

El presidente del Barça también habló sobre la situación económica del club: "Estamos bajo la auditoría y no podré ser más preciso. El 20 de junio tendremos asamblea y habrá que aprobar las cuentas y tendremos más información. Hay cosas que habrá que resolver. Algunas son preocupantes, otras sorprendentes, otras complicadas... Seremos transparentes al máximo porque nos estamos encontrando cosas que hay que explicar. Han salido en los medios noticias que se acercan a la realidad, pero solo comentaré cuando esté la auditoría hecha. Encontramos una situación preocupante, pero todo tiene solución. El ritmo no es el que todos querríamos. Si hubiéramos empezado a final de temporada, con otras cuentas, seguramente seríamos más ágiles, pero ahora intentamos llevar dos ritmos. Quería hacer esta introducción y explicarme bien".

"La masa salarial la tenemos a un 110% de ingresos previstos. Si estamos entre salarios y amortizaciones, entenderás que esto hay que ajustarlo y estamos trabajando para ello. Hay otra situación... que hay que tomar decisiones que puedan superar esto. Tenemos que ajustar la masa salarial porque la relación que tenemos es que por cada 100 que liberamos, entran 25. ¿Qué podemos hacer? Reducir gastos y trabajar en conseguir ingresos. Soy optimista porque tenemos ofertas por la camiseta. Me encantaría continuar con Rakuten, que está en el último año. Estamos en conversaciones con ellos y tenemos otras ofertas nuevas y son interesantes y mejoran mucho lo que tenemos. Hablando de naming rights y de nueva esponsorización, me permite ser optimista al ritmo que hay que seguir y que exigen estas decisiones".

En el aspecto económico también juegan un papel fundamental para el club proyectos como el del nuevo estadio: "Esto nos lo determinará la auditoría que determinará el presupuesto final. Presentaremos un plan de mejora y a final de año, nos encontraríamos si todo va rápido porque ya tenemos la licencia para empezar el proyecto. Concretamente el Palau y la renovación del estadio. Este plan introducirá cambios cuando bajas del Gregorio Marañón y esos tres edificios cambiarán su ubicación porque tapan el estadio. Esos edificios irán donde el Palau para que no oculten el nuevo estadio que será una joya arquitectónica. En el ayuntamiento han sido receptivos. Habrá cambios y creemos que serán del agrado de todo el mundo".

"Este proyecto, el proyecto por excelencia del Barça, vamos a intentar hacerlo compatibilizando los usos de asistencia con la renovación del estadio. Habrá un momento, que se tendrá que hacer la cubierta y tendremos que desplazarnos. Estamos intentando que eso sea... Cuando tenga el calendario definido, te lo digo. Tenemos que definir con el ayuntamiento el calendario del Estadio Olímpico. Tendremos que jugar fuera del estadio, pero no será tanto tiempo como pensábamos. Se estudia a fondo la manera de compatibilizar los usos".

Posibles entrenadores

En el aspecto de entrenadores, Laporta habló sobre varios nombres propios como Guardiola o Xavi Hernánez: "Cuando me hablas de Guardiola, le deseo ganar la Champions este sábado. Me gustaría mucho que además de ganarla con el Barça, la gane este sábado. Para él será maravilloso y también para los que le queremos. Tengo buenos amigos en el City y quiero que la ganen. No te voy a explicar mis sueños... Habría tomate ahí".

Pep Guardiola, durante la celebración de la Premier League REUTERS

"Koeman tiene contrato. No lo descartéis. Estamos hablando y tenemos la voluntad de compartir criterios y objetivos. Los otros técnicos que suenan como Xavi me parecen muy bien. Todos quieren venir, pero la decisión la tomaremos nosotros. Es necesaria esta conversación y tener un tiempo de reflexión".

"Eso es una opinión que no está contrastada aún. Será un gran entrenador pero no tenemos referencias para aseverar así. Hay un recorrido determinado y usted lo asevera y yo puedo ser de la misma opinión. Es un tema delicado porque es un amigo. A mí me dice la experiencia de tomar decisiones que es diferente que con Guardiola y Rijkaard. La solución no es la misma. Los principios son los mismos, pero las situaciones cuando además son sobrevenidas y tiene muchas implicaciones. Piense lo que digo y verá que tiene contenido".

