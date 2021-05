Koeman acabó en el hospital por un ataque de ansiedad: "Nos dio un gran susto"

Joan Laporta hizo repaso de la situación del Barcelona y Ronald Koeman fue uno de los temas recurrentes de su comparecencia. Además de hablar sobre su posible destitución, mostrándose ambiguo sobre lo que ocurrirá, también confirmó que ayer el técnico neerlandés les dio un susto a todos al tener que acudir al hospital. Eso sí, se encuentra bien.

A última hora del jueves salieron informaciones que apuntaban que Koeman tuvo que ir al hospital por un cuadro de ansiedad. Laporta, en su rueda de prensa, no confirmó el motivo que llevó al todavía entrenador azulgrana a acudir al centro hospitalario, pero sí dio fe de lo que ocurrió.

"Ayer nos dio un susto preocupante. Tuvo que ir al hospital", reveló el presidente culé. Las alarmas saltaron porque hay que recordar que fue ingresado en un hospital en los Países Bajos el pasado 3 de mayo de 2020 tras sufrir un infarto, del que se le dio de alta días después.

"Ya sabéis que se tiene que hacer revisiones por un infarto el año pasado", siguió Laporta. Y añadió: "Por suerte está bien. Le dije... tranquilidad, estamos hablando con un respeto absoluto".

Laporta golpeando un balón EFE

El futuro de Koeman

Sobre el futuro de Koeman y la reunión que mantuvieron esta semana no dio demasiados detalles: "Le he dicho lo que le tenía que decir. Estamos valorando la temporada, tiene contrato y tenemos una relación muy directa, muy clara. Se lo he dicho antes. Es un entrenador que ya estaba y tiene un año más de contrato".

Y siguió: "Estamos aproximando posturas a la hora de compartir lo que queremos para la próxima temporada. Ahí, se evalúa todo. Se hace con tranquilidad y creo que va por buen camino. Han pasado muchas cosas estos años y no queremos dejar nada que se nos escape en cuanto a los objetivos. No queremos declaraciones grandilocuentes y vamos a trabajar para compartir un modelo y que no se nos escape nada. Acotemos todo para que salga bien".

Laporta emplazó a todos para conocer la decisión la próxima semana: "Quien primero sabrá nuestra decisión será Ronald. Quiero decir que vamos aproximando posturas y ya hay posturas aproximadas".

La temporada del Barça

Laporta tiene dudas de la continuidad de Koeman tras estar un año en el banquillo del Barça. En ese tiempo, el técnico neerlandés hizo que el equipo azulgrana volviera a ganar un título, la Copa del Rey, pero le ha pasado factura el recorrido en la Champions League, cayendo en octavos ante el PSG, y la recta final de La Liga en la que se hundieron los culés en plena pelea por el campeonato.