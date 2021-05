El agente de Koeman, optimista con el futuro del entrenador en el Barça

Este martes, la Ciudad Condal ha vivido unas horas de incertidumbre por la reunión que ha tenido como protagonistas a Joan Laporta y a Ronald Koeman. Tan solo media hora más tarde del comienzo, el técnico holandés abandonó las instalaciones del Barça y después trascendió a la prensa que "por el momento" el entrenador continuará a los mandos del primer equipo azulgrana.

En declaraciones para De Telegraaf, ha sido el agente del míster holandés, Rob Jansen, quien ha asegurado que las sensaciones son buenas después de la reunión en la que él también estuvo presente. "Buenas sensaciones. Habrá más conversaciones", ha asegurado el representante.

No solo eso. El mismo medio holandés ha señalado que el mismo agente les habría dicho que el contrato de Ronald Koeman podría incluso verse ampliado por más tiempo. Hay que recordar que el que fuera seleccionador de la Oranje dejó al combinado nacional el pasado verano para firmar por el Barcelona y lo hizo por dos temporadas.

Ronald Koeman da órdenes desde la banda del Camp Nou Reuters

Koeman tiene contrato hasta junio de 2022 y según Jansen la vinculación podría ser más duradera, algo que en Barcelona se pone muy en duda, ya que se considera que a Ronald no es el entrenador de Laporta y que el actual presidente tan solo está haciendo tiempo para conseguir el 'sí, quiero' de otro técnico más de su gusto. Entre los nombres que se han barajado están los de Xavi Hernández o Mikel Arteta.

Falta de confianza

Durante el tramo final de la temporada, Ronald Koeman sintió que no tenía todo el apoyo del club catalán y así lo confirmó él mismo ante los medios de comunicación. Una bomba que fue acompañado de un mensaje en el que aseguró que su intención era la de continuar en el Barça.

"Yo he dicho desde el primer día que quiero seguir y cumplir mi contrato. La última palabra la tiene el presidente", comentó justo antes del último partido liguero el actual técnico culé, ya sin nada en juego en el campeonato doméstico después de quedarse sin opciones en la lucha por La Liga. Aunque también dijo haberse sentido desarropado por parte del Barça: "En la última parte de la temporada no he sentido la confianza del club".

