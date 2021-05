Karanka: "Sergio Ramos ha tenido mucha cordura con su respuesta"

Aitor Karanka está de vuelta en España tras su paso por el Birmingham, su última aventura en los banquillos de Inglaterra. El entrenador se muestra dispuesto a escuchar ofertas y, por primera vez, asegura que está abierto a coger las riendas de un equipo de La Liga.

Mientras llega esa oportunidad, Karanka organiza, este jueves 27 y viernes 28 de mayo, el AK Coaches' World, un punto de encuentro para profesionales (entrenadores, preparadores físicos, directores deportivos...) y amantes del fútbol. El congreso, que se podrá seguir vía streaming por la pandemia, reunirá a personalidades tan importantes como Peter Kenyon, Ronaldo Nazario, Jordi Cruyff, Lopetegui o Monchi entre otros muchos.

Los interesados podrán inscribirse a través de la web y obtendrán una certificación de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). La inauguración correrá a cargo de Luis Rubiales desde la Ciudad del Fútbol de Las Rozas y el periodista Matías Prats Jr. será el encargado de la conducción del evento.

Karanka presenta el AK Coaches' World y repasa toda la actualidad futbolística en EL ESPAÑOL sin evitar ningún tema: la no convocatoria de Sergio Ramos para la Eurocopa, la nueva etapa de Mourinho en la Roma o cómo ha visto al Real Madrid esta temporada.

¿Qué tal está tras un año un tanto extraño?

Sí, ha sido complicado. Después de salir de Nottingham tardé un tiempo en buscar la siguiente oportunidad. La experiencia ha sido como los tiempos, difícil. No poder conocer a la afición, no poder interactuar en la calle porque estaba todo cerrado... También es verdad que se ha aprendido mucho y cada vez para el entrenador hay más imprevistos a los que te tienes que adaptar.

¿Cómo valora la etapa en el Birmingham?

Evidentemente, bien no se puede decir porque fui para un proyecto para tres años. Lo habían intentado hace años y dije que no y ahora creía que era el momento. Lo que pasa que después de estar allí ocho meses te das cuenta de que no es casualidad de que hayamos pasado once entrenadores en ocho años, que el club tenga esos problemas... Esa podría ser la excusa, pero al final hay que hacer autocrítica y ver que se han hecho cosas mal y que hay que mejorarlas.

Al final el equipo salvó la categoría y tú lo dejaste tres puntos por encima del descenso.

En un principio la idea era salvarse. Tenía una gran relación con el director general y estuvo tratando hasta el último momento que siguiéramos trabajando juntos. De hecho, por coherencia, se fue en cuanto acabó la Liga porque yo había sido su apuesta y el dueño no me había dado esa confianza.

Hablemos del presente, del AK Coaches' World que está organizado para este 27 y 28 de mayo. Va a haber nombres muy importantes como Peter Kenyon, Ronaldo, Lopetegui, Monchi... Cuéntanos por qué y cuál es el objetivo de este congreso.

El objetivo es seguir evolucionando al entrenador, al preparador físico, al entrenador de porteros... y más con los nombres que va a haber, que seguro que se va a aprender. El porqué es una forma de ocupar la cabeza, que yo no puedo estar mucho tiempo parado, y tener esa relación con entrenadores. Cuanto más juntos estemos los entrenadores, que es siempre el eslabón más débil, mejor.

Este congreso lo que hace es crear un poco de piña en el colectivo de entrenadores, que suele ser una figura muy solitaria, pero está destinado a cualquier amante del fútbol.

Es un congreso de entrenadores, de preparadores físicos, de gente de gestión... pero es verdad que es para todo el público. Incluso para periodistas, que muchas veces no se entiende por qué los entrenadores tomamos algunas decisiones.

Llama la atención la figura de Peten Kenyon, exjefazo de Chelsea y United. Tiene una gran relación con él, ¿no?

Le conocía de mi época en el Real Madrid porque estuvo trabajando con José en el Chelsea. Luego ya cuando salió él era el asesor del Middlesbrough y creamos una magnífica relación. Después de haber trabajado con los mejores entrenadores del mundo hacerlo con uno joven como yo y tener una época de tantos éxitos le abrió mucho la curiosidad. Una de las cosas que me decía es que antes los partidos eran Real Madrid - Barcelona o United - Liverpool y ahora son Mourinho contra Guardiola o Guardiola contra Klopp.

Me gustaría entrenar en España

Y sobre su carrera como entrenador, ahora ya ha llegado el momento de España. ¿Se le verá en el fútbol español?

Ya sí que estoy abierto a volver al fútbol español. Cuando salí de Middlesbrough y de Nottingham la idea era seguir en Inglaterra por un tema familiar, pero ahora no desecharé propuestas que antes hubiera cogido de no haber sido por ese asunto. Lógicamente, me gustaría en algún momento entrenar en España.

¿Cómo ha visto el final de La Liga?

El final ha sido el reflejo de lo que hablábamos antes de mi situación en Birmingham y la pandemia. Cualquier partido que vieras, por arriba o por abajo, los jugadores estaban exhaustos. Por otro lado, en los dos últimos partidos con poca gente en los estadios, ves que Villarreal mete gente y le mete cuatro al Sevilla, que el Valencia le mete cuatro al Eibar jugándose la vida y que el Elche gana el partido decisivo. Ese aliento del público se ha echado en falta.

¿Y el Real Madrid? ¿Cómo calificaría la temporada?

En el Real Madrid al final hay que ganar, pero este año ha sido una pena que no se haya podido. El fútbol son detalles y el Valladolid tuvo una ocasión para empatar. Evidentemente, para el Real Madrid no ganar siempre trae consecuencias. Pelear en Champions y Liga con esta situación es complicado y mantener el nivel. No se habrá ganado, pero seguro que sirve como base para la próxima temporada.

Es bueno que se agite el árbol y el fútbol encuentre ese cambio que necesita

¿El fútbol necesita cambios también en la competición? ¿Qué piensa de la Superliga?

No sé de temas de industria del fútbol, le preguntaré a Peter Kenyon en el Congreso. Yo soy de los que piensa que hay que mover el árbol para no entrar en unas dinámicas que no son buenas. Mover un poco eso y que el dinero se reparta mejor es bueno, no sé si la Superliga es la solución, pero la UEFA seguro que ha tomado nota. Es bueno que se mueva el árbol y que el fútbol encuentre ese cambio que necesita.

Va a estar analizando los partidos de la Eurocopa para la UEFA. ¿Qué selecciones ve favoritas?

Este año la verdad es que hay muchas. Portugal, que es la última campeona, Inglaterra, que está haciendo un gran trabajo, Francia, que tiene un equipazo, Bélgica, Alemania... Sin olvidar a España que hace 10 años estábamos muy mal acostumbrados, pero que es verdad que antes no pasábamos de cuartos. Luis Enrique ha hecho una selección con gente joven y que creo que ha llegado en el mejor momento. No sé si se ganará o no, pero seguro que se va a competir.

Empezó en las categorías inferiores de España y ha tenido a Sergio Ramos en el Real Madrid. ¿Debería haber ido a la Eurocopa? ¿Comprendes la decisión de Luis Enrique?

Sergio ha mostrado mucha cordura. Es el primero que ha dicho que la decisión ya está tomada y Luis ha explicado que hablaron la noche antes. Ahora, como ha dicho Sergio, es el momento de apoyar todos a la Selección. El tiempo es el que quita y da razones. Hace años cuando Luis no convocó a Raúl también se montó mucho lío y al final se acabó ganando. Cuando un entrenador toma una decisión es por muchas cosas y, como he dicho, Sergio ha puesto mucha cordura con su respuesta.

Hemos conocido a través de Olocip, la empresa de Esteban Granero, una convocatoria de la Selección realizada por la Inteligencia Artificial. ¿Están cambiando el IA y el Big Data la forma de entrenar y de tomar decisiones?

El mundo del fútbol cambia. Al principio dices que no te van a decir los números lo que tú ves, pero ahora los cuerpos técnicos están muy preparados. Tienes que hacer una mezcla de todo, pero yo hay una cosa que no la cambio: hablar con el jugador antes de ficharlo.

Mourinho hará competitiva a la Roma

No sé si ha hablado recientemente con Mourinho y de su fichaje por la Roma.

No me sorprendió cuando me lo dijo porque cuando salió del Manchester United hubo un gran interés. Ahora ha visto que es la opción y cuando alguien te quiere dos veces en tan poco tiempo es porque te quiere de verdad. Estoy convencido de que Mourinho hará a la Roma competitiva. Seguro.

Un mourinhista convencido como yo cree que José puede haberse equivocado con algunas elecciones de equipos. ¿Con la Roma le llegará ese proyecto más a medio plazo como hizo con el Oporto o con el Inter? Creo que últimamente le ha faltado tiempo.

Es a José y a todos. No es casualidad que el City esté como está con Guardiola. Klopp no ganó la Champions el primer año. En cambio, cuando llega José le exigen ganar. Me acuerdo que cuando sale del United todo el mundo se quedó asombrado cuando dijo que fue uno de sus mayores éxitos quedar segundo y, pasado los años, se ve que tuvo razón. En el mundo del fútbol cada vez hay menos tiempo y en el caso de Mourinho todavía menos. Parece que por su carrera deportiva te lleve directamente a ganar títulos y se le exige desde el primer momento. El Tottenham venía de llegar a una final de Champions y estaba en una reconstrucción. José estaba en el camino, una semana antes de echarle estaba en una final, que quitando la de Champions el Tottenham no había estado.

¿Paciencia? Sí, pero en el Madrid se exige ganar desde el primer momento

¿Crees que el Real Madrid está en ese punto de necesitar una reconstrucción? ¿Tiene que tener paciencia?

Sí, creo que sí, pero en el Real Madrid se exige ganar desde el primer momento. La columna vertebral del equipo es mayor y han estado comprometidos desde el primer al último momento y los jóvenes que vienen desde abajo ya han jugado los últimos partidos. Ahora hay que mezclar a esos jóvenes con veteranos que ya han jugado tantos partidos y con nuevas adquisiciones que hagas y den ese frescor al equipo.

Uno de esos jugadores jóvenes es Vinicius, al que se le achaca que no tiene gol. ¿Con el gol se nace o se puede trabajar?

Todo se puede entrenar. No es casualidad que Cristiano Ronaldo meta 45 goles todas las temporadas si has tenido el privilegio de trabajar con él. Te das cuenta de que intenta mejorar día a día hasta el más mínimo detalle. Cuando Cristiano mejora incluso con 36 años y quiere seguir siendo mejor, te das cuenta de que todo se puede trabajar y mejorar.

Cristiano, por ejemplo, ahora puede tener menos velocidad y menos regate que en el Manchester United, pero sabe dónde va a ir el balón, ha ganado en inteligencia de juego y es todavía más completo.

Uno de los tantos éxitos de Zidane fue hacer entender a Cristiano que tenía que descansar de vez en cuando. Yo me acuerdo que en los años que estuvimos en el Madrid era solo insinuárselo y ya le cambiaba la cara. Esa madurez que a muchos jugadores no les llega, a él le ha llegado y entiende mejor todo y el físico le sigue dando para seguir haciendo todos los goles que hace.

Hablaba antes de Guardiola, me han chivado que tenéis buena relación y que os lleváis bien a pesar de esos Clásicos volcánicos.

Es lo que te dan las relaciones y a lo que viene a hacer el Congreso, seguir en contacto con compañeros. Todos queríamos ganar, el perder un partido era un desastre... Aquellos tres años pasaron y yo con Pep me he enfrentado un montón de veces como jugador y como entrenador, al final somos compañeros y cómo no te vas a alegrar de que un entrenador español esté haciendo lo que está haciendo en Inglaterra.

El Aitor Karanka entrenador de que técnico tiene más. ¿A cuál se parece más?

Me gustaría parecerme a una mezcla de todos. He tenido la suerte de trabajar como jugador con magníficos entrenadores. El primero, que me llamó en el Athletic y me trajo al Real Madrid, fue Jupp Heynckes. Es una relación de amistad. Luego he tenido entrenadores como Irureta, Valverde, Luis Fernández, Hiddink, Toshack, Vicente del Bosque... De todos he ido sacando cosas. Con Ginés Meléndez aprendí muchísimo y luego con Mourinho, y su cuerpo técnico, aprendes a competir al más alto nivel. Al final, coges lo que quieres de esas experiencias y es tu personalidad.

Hubo una posibilidad de ir al Lille con Luis Campos

En ese cuerpo técnico del Real Madrid estaba Luis Campos, que ha hecho como director deportivo un equipazo en Lille y ha ganado la Ligue-1 al PSG. Descúbranos un poco su figura, ya que se le está relacionando con grandes equipos.

Luis es un fenómeno, tengo una excelente relación con él. Cuando salí del Middlesbrough hubo una posibilidad de ir al Lille con él. El trabajo que ha realizado se ha visto este año, pero no hay que olvidar lo que hizo en el Mónaco sacando jugadores jóvenes como Mbappé. El rendimiento que da para un club es impresionante.

Un Luis Campos o un Monchi tiene cabida en una estructura grande como la de un Real Madrid.

La gente buena tiene que estar en los mejores sitios. El Real Madrid tiene una estructura diferente, pero los mejores de cada área tienen que estar porque es una mejora continua de todos.

Si alguien conoce el fútbol inglés es Aitor Karanka. ¿Cómo ve la final de Champions? ¿Es tan favorito el City?

Es complicado dar un resultado, pero el City es favorito porque llega en buena dinámica y el Chelsea ya perdió una final con el Leicester. Son cinco años trabajando con Pep, juegas contra ellos y tienen todos los recursos del mundo. Yo si tuviera que apostar, que no lo hago nunca, lo haría por el City.

