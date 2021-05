4 de 9

Federer vuelve este miércoles a la pista para enfrentarse al español Pablo Andújar. Lo hará en su casa, Ginebra, y ha hablado al respecto: "Sé que debería estar en el número 800 del ranking, ya que no juegue nada estos meses. De todas formas, si mi rodilla y mi forma física no están al 100%, no podré sostenerme ahí para siempre", dijo el nº 8 del mundo.