Allegri, ¿más cerca del Real Madrid?: en Italia ponen cifras a la oferta

¿Quién será el entrenador del Real Madrid la próxima temporada? Esa es la pregunta que se hace todo aficionado merengue estos días, aunque las opciones parecen reducirse a tres. Una es Zinedine Zidane hasta que el técnico francés no diga lo contrario. Las otras dos son las alternativas que maneja el club en caso de confirmarse el adiós del galo: Massimiliano Allegri y Raúl González.

El Real Madrid no tardaría en ponerse manos a las obras si Zidane dirige su último partido en Valdebebas el próximo domingo. Además, Allegri también tiene prisas. Pese a estar libre desde que dejara la Juventus en 2019, el entrenador italiano espera que el Madrid tome una decisión pronto ya que sobre la mesa podría tener también ofertas de la Juventus y el Nápoles.

No parece que en Chamartín le vayan a hacer esperar mucho. La Gazzetta dello Sport informa este martes de que el Real Madrid ya habría hecho a Allegri su oferta, que consistiría en un contrato para las dos próximas temporadas con opción a una tercera, con un salario de 10 millones de euros para cada una de las dos primeras campañas en el banquillo blanco.

El futuro del banquillo del Real Madrid y de la Juventus están relacionados. Si en Madrid están pendientes de la decisión de Zidane, en Turín parece que está clara la destitución de Andrea Pirlo una vez termine la temporada, más si cabe si el equipo se queda fuera de los puestos para la próxima Champions League. La Vecchia Signora también piensa en alternativas, entre las que están el propio Allegri... y Zidane.

Portada La Gazzetta dello Sport (18/05/2021)

Zidane gusta a la Juventus

Que Zidane coja los mandos de la Juventus la próxima temporada es una posibilidad, pero de momento no hay indicios de ello más que el interés de la entidad bianconera. "Zizou gustas tú", titula su portada La Gazzetta dello Sport que este martes vuelve a vestir al francés con la camiseta de la Juve. Eso sí, tal y como indica el citado medio, Zidane todavía no ha respondido a la Juve y no lo hará hasta que haya decidido, primero, su futuro en el Real Madrid.

El baile en los banquillos no acabaría ahí. En Italia se habla incluso de que Antonio Conte, campeón de la Serie A, podría dar por concluida su relación con el Inter de Milán por la tensión que desde hace tiempo reina entre él y los dueños del club. En caso de salir, los neroazurri tienen en su agenda nombres como Maurizio Sarri y Luciano Spalletti.