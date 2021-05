Zinedine Zidane dejará el Real Madrid cuando termine La Liga

El Real Madrid tendrá nuevo entrenador la próxima temporada. Zinedine Zidane no continuará al frente del conjunto blanco una vez que termine La Liga e independientemente de que se gane o no el título. La noticia, adelantada por Fernando Burgos en Onda Cero, llega en las horas previas al decisivo encuentro contra el Athletic. Este y el del próximo domingo ante el Villarreal serían los dos últimos partidos del técnico francés en el banquillo merengue.

Zidane ya ha comunicado su decisión al vestuario, aunque no oficialmente al club. Los jugadores son conocedores de su marcha desde la charla previa al partido contra el Sevilla de la pasada semana. La segunda etapa del galo como técnico del Real Madrid se cerrará en una semana después de cosechar La Liga y la Supercopa de España del año pasado, además de que puede poner el broche definitivo con el campeonato de esta temporada en función de lo que suceda esta tarde.

El club blanco apostaba por la continuidad de Zidane, pero se cree que el francés se ha ganado el derecho a decidir su futuro. A pesar de ello, el Real Madrid lleva tiempo trabajando en la posibilidad de que el técnico no continuará en la campaña 2021/2022. Su decisión llega tras una dura campaña en la que, a pesar de todos los inconvenientes a los que se ha enfrentado la plantilla en forma de lesiones y contagios, se ha llegado a las semifinales de la Champions y se está compitiendo por La Liga hasta el final.

Zidane lamenta una ocasión fallada del Real Madrid REUTERS

Durante las últimas semanas, Zidane ha ido dejando pistas sobre su futuro en las ruedas de prensa. Este mismo sábado, cuestionado por sus salidas de 2006 y 2018 del Real Madrid afirmó: "A lo mejor piensas que lo dejo porque me quito la responsabilidad o lo dejo porque se complican las cosas. Nunca, nada. Lo único es que lo que hago lo hago a tope. Y llega un momento en que las cosas... Es momento de cambiar. Pero para todos, no para mí. Para el bien de los jugadores, del club, de las personas. No lo dejo porque es fácil decir que me quito, me giro y no quiero mirar. Los momentos son así. Hay momentos en los que tienes que estar y otros en los que tienes que cambiar".

Dos candidatos

En la recámara hay dos candidatos: Massimiliano Allegri y Raúl González Blanco. El italiano es la experiencia, mientras que el español sería la apuesta por alguien de la casa. Allegri estuvo cerca de sustituir a Zidane tras su primera salida del club, pero en aquel momento no pudo aceptar el ofrecimiento por motivos familiares.

Ahora la situación es distinta y Allegri está encantado con la posibilidad. El ex de la Juve y del Milan tiene en su palmarés seis Serie A, tres Supercopa de Italia y cuatro Copa de Italia. El italiano siempre ha sido una opción muy bien valorada por la cúpula blanca.

Raúl González Blanco, durante un partido del Castilla en la temporada 2020/2021

Por su parte, Raúl es el madridismo y una opción de casa. Sin embargo, solo lleva una temporada con el Castilla, al que ha conseguido clasificar para el playoff de ascenso a LaLiga SmartBank, y el pasado verano ganó la UEFA Youth League con el Juvenil. De hecho, este domingo juega el primer encuentro de esa fase de promoción a Segunda ante la UD Ibiza.

Raúl se ha tenido siempre como una opción de emergencia y no estaba planificado que se hiciera tan pronto cargo del primer equipo.

La última opción, con menos posibilidades, es Joachim Low, actual seleccionador alemán y que lleva muchos años lejos del día a día de un club.

