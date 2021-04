Campaña europea contra Ceferin tras la Superliga: #CeferinOut, tendencia en España, Italia y Suiza

Aleksander Ceferin ejerce como presidente de la UEFA desde 2016. El esloveno, antes, había liderado la federación de su país. Sin embargo, no ha sido hasta este 2021 cuando su nombre ha llegado a las conversaciones de todos los aficionados del fútbol europeo. El máximo mandatario de la UEFA ha liderado la guerra contra la Superliga y sus constantes declaraciones contra los clubes participantes le han situado como gran protagonista de la semana.

A priori, ese paso adelante en la gestión del fútbol continental le podría haber favorecido. De hecho, Ceferin ha reforzado su relación con la ECA, donde Al-Khelaifi se ha puesto al frente, o con federaciones como la inglesa, determinante para hacer caer a los clubes de la Premier League de la Superliga. Sin embargo, algunas de sus estridentes declaraciones también le han generado opositores en todo el continente. Especialmente en aquellos países donde hay clubes perjudicados por sus políticas.

Debido a ese rechazo que ha suscitado el esloveno, países como España, Italia o Suiza han impulsado la campaña #CeferinOut en plataformas como Twitter. Lo que podía ser un simple movimiento de aficionados contra Ceferin ha ido cobrando importancia hasta el punto de situarse como primera tendencia en los tres países. La acumulación de tuits ha rebasado los 10.000 en cada uno de los países, estando Italia cerca de los 20.000 mensajes en la plataforma.

#CeferinOut, primera tendencia en España #CeferinOut, primera tendencia en Italia #CeferinOut, primera tendencia en Suiza

Todos ellos, como indicaba la propia campaña, pidiendo la dimisión del actual presidente de la UEFA por la postura tomada en toda esta reciente crisis. Entre otras palabras, Ceferin amenazó con expulsar a los clubes en plena temporada: "En cuanto se pueda y después de estudiar la situación habrá que sacar a los equipos de las competiciones". O incluso faltando a las diferentes personalidades: "He conocido a gente mala y también extraordinaria. Confío en los clubes de Francia y Alemania que han resistido esta tentación. No todo el fútbol es corrupto".

Su última amenaza

Ceferin ha vuelto a la carga en su última comparecencia. Durante una entrevista para AP, el presidente de la UEFA ha dejado claro que no habrá clubes que estén ligados a la Superliga en la próxima edición de la Champions League. El esloveno, que ya había amenazado con expulsar a los equipos esta misma temporada, ha subrayado que no permitirá que los equipos que aún no se han desvinculado de la Superliga puedan competir.

Real Madrid, FC Barcelona, Juventus y AC Milan son las entidades que, pese a haber reconocido que el proyecto está pausado, siguen confiando en que es la única manera de salvar la crisis económica provocada por la Covid-19. A ellos se ha dirigido indirectamente Ceferin al pedir la disolución del nuevo torneo europeo.

"Está clarísimo que los clubes tendrán que decidir si son Superliga o son un club europeo. Si dicen que son una Superliga, entonces no juegan la Champions League, por supuesto", ha reconocido el presidente de la UEFA. Una actitud que, en parte, ha acabado generando esa animadversión en diferentes países.

