Los 17 clubes de La Liga se posicionan contra la Superliga Europea: "Todos queremos crecer"

La Superliga Europea es un terremoto que ha hecho temblar los cimientos del fútbol mundial y de las ligas en particular. Esta nueva competición no tiene como propósito cambiar el funcionamiento de los campeonatos nacionales, pero, aún así, la intención de llevar a cabo una competición con 15 plazas fijas y cinco abiertas en función de los méritos deportivos preocupa a todos los niveles. La Liga no es ajena a esta situación, sobre todo impulsada por el discurso de Javier Tebas.

El presidente de la patronal del fútbol español, recién renovado como representante de las ligas en el Consejo Ejecutivo de UEFA, ha sido muy contundente contra las ideas de esta competición en el pasado y, una vez que se ha constituido, ha ido con todo. Desde LaLiga lanzó un comunicado rechazando esta nueva competición, el mismo que todos los clubes de Primera y Segunda División que no están afiliados a la Superliga han repetido en sus páginas web.

La mayoría de estos, cuando EL ESPAÑOL ha contactado con ellos, se remiten a esas palabras del organismo rector del fútbol profesional español. Aún así, algunos han querido compartir alguna opinión más con este medio de comunicación. La realidad es que todos coinciden a la hora de pensar que es un acto "egoísta" por parte de estos 12 clubes que hicieron el lanzamiento oficial este pasado lunes 19 de abril. Incluso desde el Real Betis se han atrevido a decir que no les importaría que LaLiga eche "a Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid", eso sí, siempre que se demuestre que "bajan los ingresos del resto".

Javier Tebas, presidente de LaLiga

Una gran mayoría ha preferido también esperar a lo que se trate en la reunión prevista de los equipos de LaLiga sin contar con los tres adheridos a la Superliga. Tebas ha convocado este jueves a los 17 de Primera División para aunar la reacción que habrá contra este proyecto que se quiere impulsar, eso sí, no sin antes hablar con UEFA. De momento ha sido el organismo europeo el que ha puesto problemas para hablar y buscar una solución conjunta.

Los elegidos

Había varios equipos que veían cómo podían ser los principales afectados por este gran cambio. Sevilla, Villarreal, Real Betis y Real Sociedad son los cuatro primeros clasificados sin tener en cuenta a los tres equipos asociados a la Superliga. En la teoría, si UEFA decide no invitar para la próxima temporada a los clubes que se han asociado a esta nueva competición, serían ellos los que, por orden en la tabla, tendrían que acudir a la actual máxima competición continental.

El primero de los cuatro equipos mantuvo una conversación formal con Ceferin durante la tarde de este lunes en la que se movió todo, razón por la que fue de los últimos en mover pieza a la hora de mostrar su rechazo a la competición. Son unos de los que se han remitido a su comunicado oficial: "Este enfoque es manifiestamente contrario a nuestro ADN de nunca rendirse y de ponerse retos cada vez más ambiciosos, con la idea de superarlos día a día en el terreno de juego".

Fernando Roig, en un acto del Villarreal CF

Una reacción similar a la de Fernando Roig que explica que "el fútbol necesita la competencia". "Hay que respetar totalmente las Ligas domésticas. Ahí tenemos al Atlético luchando por el título. Al Sevilla, a nosotros, a la Real… Todos queremos crecer. No veo viable una competición cerrada. Somos una muy buena Liga. Hay que aumentar la competencia y crear nuevos proyectos", concreta el máximo responsable del Villareal.

Los béticos, que llevan varios años sin clasificarse para la máxima competición continental también se han mostrado críticos con la actitud de los clubes españoles que se han adherido a este nuevo estamento. "No estamos a favor de una liga cerrada que limita la meritocracia y que además va a suponer sí o si un recorte de nuestros ingresos de televisión. Además, no es el momento de egoísmo sino de solidaridad en el mundo del fútbol", concreta el presidente Ángel Haro. En el caso del último equipo de los cuatro, la Real Sociedad, solo compartió un mensaje en las redes sociales: "Por los aficionados, ganadlo en el campo".

Más críticas

Otros históricos tampoco se han quedado atrás. El Valencia CF ha esperado hasta este martes para hacer un comunicado en la voz de Anil Murthy, al que ha remitido el club a EL ESPAÑOL. "La Superliga presentada en los últimos días es un proyecto puramente económico que es anti-fútbol", explica contundente el responsable del club. Además, señala que "los problemas del fútbol moderno son creados por los excesos de estos mismos clubes que están asumiendo unilateralmente una solución insostenible".

Anil Murthy, presidente del Valencia CF EFE

Tampoco se quedó atrás el Athletic Club. "Para orgullo de nuestra afición, la filosofía del Athletic Club siempre ha sido competir a través del fútbol de cantera y formación, potenciando y protegiendo el talento local aspirando a defender nuestro escudo en las máximas competiciones mediante la histórica vía de los méritos deportivos", remite el comunicado de la entidad al que también se han dirigido desde la entidad vizcaína.

Ninguno se ha atrevido a ser tan prepotente como Tebas a la hora de decir que es un proyecto de "barra de bar", pero todos coinciden a la hora de que no les convence ese fondo de solidaridad que promete la Superliga. El futuro de esta competición también ha abierto las puertas a estas entidades a través de esas plazas a las que optarán por méritos deportivos, pero la sensación es que no quieren saber nada más allá de lo que esté bajo el amparo de UEFA y FIFA.

[Más información: El Manchester United anuncia que Ed Woodward deja su cargo a finales de este año 2021]