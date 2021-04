El Manchester City confirma que abandona la Superliga Europea

El Manchester City se ha convertido en el primer equipo en abandonar la recién creada Superliga Europea. El club inglés, uno de los 12 fundadores, ha emitido un comunicado esta misma tarde donde confirmaba las noticias publicadas en Inglaterra. La entidad británica se retira de forma completa de la Superliga tan solo 48 horas después de que se anunciara el proyecto de nueva competición.

"El Manchester City Football Club puede confirmar que ha iniciado formalmente los procedimientos para retirarse del grupo que desarrolla los planes para una Superliga europea", confirman en un comunicado muy compartido por todos los aficionados citizen. El club, además, ha recibido el visto bueno de uno de sus principales jugadores. Sterling, vía redes sociales, ha celebrado la decisión con un "vale, adiós" a la Superliga Europea.

El Manchester City, al igual que el resto de clubes fundadores, compartió el mensaje de renovación y evolución del fútbol que suponía la Superliga Europea. "La pandemia ha desvelado que una visión estratégica y un enfoque comercial son necesarias para aumentar el valor y las ayudas en beneficio de la pirámide del fútbol en su conjunto. En los últimos meses se ha mantenido un diálogo intenso con los órganos de gobierno sobre el futuro formato de las competiciones europeas", describía el comunicado del pasado domingo.

Ok bye 👋🏾 — Raheem Sterling (@sterling7) April 20, 2021

La UEFA, una de las organizaciones más duras con la Superliga, no ha tardado en reaccionar para felicitar al Manchester City. "Estoy encantado de dar la bienvenida de nuevo al City a la familia del fútbol europeo. Han mostrado una gran inteligencia escuchando muchas voces -la mayoría de sus fans- que han explicado los vitales beneficios del actual sistema para el fútbol europeo".

"El City es un verdadero activo para el juego y estoy encantado de estar trabajando con ellos para un mejor futuro para el fútbol europeo", ha celebrado Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA. Horas antes, durante el congreso del propio estamento, Ceferin había reafirmado sus amenazas a los clubes y jugadores que formaran parte de la Superliga.

Desde la UEFA se había señalado que podrían ser expulsados de la actual Champions y que se les impediría jugar con sus respectivas selecciones. Sin embargo, el Juzgado de lo Mercantil de Madrid dio el primer respaldo judicial a la Superliga al ordenar a FIFA y UEFA no emitir declaraciones ni comunicados que pudieran torpedear el desarrollo de la nueva competición.

Las críticas de Pep

Pep Guardiola, entrenador del conjunto inglés, ya había mostrado su oposición a la Superliga Europea en las últimas horas. El técnico catalán aprovechó la última comparecencia con el equipo de Mánchester para dejar claro que estaba en contra de esa decisión.

"No es un deporte si no existe relación entre el esfuerzo y la recompensa. No es deporte si el éxito está asegurado o si no importa perder. He dicho muchas veces que quiero tener éxito en la Premier League, no solo en un grande. No sé si se cambiará el comunicado y se permitirá que asciendan cuatro o cinco equipos más", llegó a recalcar ante los medios de comunicación.

