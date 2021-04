Imanol Alguacil se vuelve loco tras ganar la Copa del Rey: así la lió en la rueda de prensa

"Voy a pasar del modo entrenador al modo aficionado si me permitís", así anunciaba Imanol Alguacil el que será recordado como uno de los momentos de esta Copa del Rey de 2020 que levantó la Real Sociedad. El entrenador fue uno de los protagonistas que deja esta edición de la competición copera. Su forma de juego ha llevado al conjunto 'txuri-urdin' a reencontrarse con un título 30 años después y la ocasión merecía una celebración a la altura.

Con la voz rota de los berridos que había metido sobre el campo, tanto durante el partido como en la celebración, pero con las ganas de desahogarse de una vez, Alguacil se desató en la sala de prensa ante los medios de comunicación. Se quitó la chaqueta para enfundarse una de las camisetas especiales que lució la Real Sociedad para esta cita para la historia, cogió una bufanda con el blanquiazul característico de la entidad y llegó la magia.

"¡Esto va por todos vosotros, Guipúzcoa! ¡Esto va por todos los que amáis la Real Sociedad!", sentenció Alguacil antes de ponerse a cantar el himno del club donostiarra. El técnico se pudo "en modo aficionado", tal y como avisó antes de pegar varios gritos ensordecedores que solo hicieron que levantar al 'txuri-urdin' que no podía salir a las calles de San Sebastián a celebrarlo, pero que sí alargaron hasta altas horas de la noche las celebraciones en las casas de la ciudad del norte de España.

¡¡IMANOL ALGUACIL SE PONE EN "MODO AFICIONADO" EN LA RUEDA DE PRENSA!!



️ ¡¡Esto va por todos vosotros, Guipúzcoa!! ¡¡Por todos los que sienten la Real!! ¡¡Vamos, Real!! ¡¡Aupa, Real!! ¡¡Vamos, Goazen!!#LaCopaMola #FinalCopaDelRey pic.twitter.com/12PXPi58Ow — RFEF (@rfef) April 3, 2021

Alguacil se desgañitó cantando el que muchos ya han calificado como el grito del campeón. El "Erreala ale, irabazi arte!" resonó en una sala de prensa que ya quedará para la mística del conjunto donostiarra. Soltó toda la adrenalina que llevaba dentro, como si de un aficionado más se tratara, y completó la representación de toda una afición que no pudo estar en el estadio por culpa de la situación con la pandemia que también ha ido aplazando esta cita hasta la fecha del sábado.

La felicidad

El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, compareció con una imborrable sonrisa para celebrar su primer gran éxito profesional que le hace sentirse "super orgulloso de hacer historia" con el club donostiarra. "Es algo grande y lo quiero ofrecer a los médicos, enfermeros y a la gente que está en primera línea peleando, salvando tantas vidas, porque eso sí tiene mérito y también es para todos ellos. Falleció mi tío esta semana por covid, mi familia ha sufrido, hemos recibido un gran apoyo de mi pueblo... y se lo dedico también a todos", dijo emocionado Alguacil.

"He salido poco con mi mujer y sólo por el monte, en casa siempre con mascarilla... he estado insoporatable en las últimas semanas y ellos han sido los primeros en los que me acordado", reveló Alguacil, que agradeció al presidente Jokin Aperribay y al director de fútbol Roberto Olabe su confianza. Alguacil enfatizó que su equipo fue "justo merecedor de ganar la Copa" y aseguró que vivió la final "con tranquilidad porque les vi concentrados y trabajando muy bien aunque se jugaban algo muy importante".

[Más información: La Real Sociedad, campeón de la Copa del Rey 2019/2020: victoria ante el Athletic en la final vasca]