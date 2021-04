Alguacil: "Hubiera sido injusto que la Real no fuese el campeón"

34 años después de su última victoria en una final de la Copa del Rey, allá por el año 1987, la Real Sociedad ha vuelto a ganar la competición copera y, además, en la primera final vasca de la historia, ante su eterno rival, el Athletic. Sobre todo ello ha hablado Imanol Alguacil en rueda de prensa.

Recuerdos

"Me he acordado de esos médicos, de esos enfermeros que están peleando en primera línea y que están salvando tantas vidas, eso sí que es meritorio y les dedico esta Copa. Como entrenador, un orgullo tremendo, terrible. Esta semana ha muerto un tío mío por el tema de la Covid, los mensajes que llegan de Guipúzcoa, el sufrimiento de mi familia... salí de Anoeta llorando al ver un vídeo de mis tíos y mis primos. Súper contento de ser entrenador de la Real y orgulloso. Sin todos los aficionados no hubiera sido posible".

Emociones tras el título

"Son tantas sensaciones... Casi toda Guipúzcoa ha llorado hoy cuando el árbitro ha pitado el final. Los ocho minutos finales se han hecho eternos. Estaba tranquilo porque veía bien al equipo pero sabemos que el Athletic aprieta hasta el final porque hacen goles en los últimos minutos. Hubiera sido injusto que el equipo no fuese campeón. Muy orgulloso y muy emocionado".

Confianza

"Tengo que dar las gracias de tener los jugadores y la plantilla que tengo. Un entrenador no es nada sin sus jugadores y es mérito de ellos, yo he ayudado un poquito. He estado en el momento justo y en el momento adecuado. Se lo merecen porque han trabajado una barbaridad y tengo la gran suerte de tener un equipazo".

La clave de la final

"La personalidad que hemos demostrado desde el inicio, tranquila con balón, valiente en la presión, intentando hacer bien las cosas y muy contento porque no es fácil hacerlo en este escenario y con este rival. Hace cuatro o cinco años estaba por los campos de Segunda B y no podéis saber la emoción por darle esta alegría a la afición".

Mensaje a la afición

"Este triunfo es por ellos. Han sido nuestro motor aunque no hayan estado, no solo estas dos últimas semanas, siempre que el equipo ha perdido o no ha dado la talla, hemos recibido apoyos de su parte y también de la vuestra, y no sabéis cómo se agradece. También lo que ha hecho el equipo en los dos últimos años ha hecho ilusionarse a la gente pero faltaba la guinda".

¿A quién ha enviado el primer mensaje?

"A mi mujer y a mis hijos que son los que me aguantan todos los días. He estado insoportable. Tengo que admitirlo. De Zubieta a casa y de casa a Zubieta. En casa con la mascarilla e intentando no cenar con ellos. Han sufrido lo indecible. Murió mi tío y hace 36 años esta semana falleció mi madre cuando tenía 13 años, muchas emociones contenidas jugando además lo que nos jugábamos".

¿Comienzo de algo grande?

"Me voy a quedar en 50 kilos. Esto exige mucho, es lo más difícil, entrenar al club que quieres pero cuando ganas, no hay nada más grandioso que hacerlo con tu club. Dijimos que queríamos hacer algo grande y lo hemos conseguido antes de lo que todos pensaban pero ha sido gracias a los jugadores".

