Marcelino García Toral: "No estoy decepcionado, pero sí triste"

A principios de este año 2021, el Athletic logró levantar la Supercopa de España, pero esta vez cayó en la final de la Copa del Rey, la de la pasada temporada 2019/2020, frente a la Real Sociedad. Los leones todavía tienen una nueva oportunidad de ganar un título, ya que el próximo sábado 17 se enfrentan al Barcelona en la final copera de la presente campaña.

Mikel Oyarzabal dio la victoria a la Real Sociedad con un gol de penalti pasada la hora de partido. Pero pese a la derrota, Marcelino García Toral ha querido destacar en rueda de prensa lo orgulloso que estaba de sus pupilos, al mismo tiempo que ha mandado un mensaje a los aficionados del Athletic.

El técnico, que ya ganó la Copa del Rey cuando dirigía al Valencia, ha confesado que "quizá es el día más duro desde que ejercen su profesión para muchos de nuestros futbolistas". Al tiempo que ha detectado el problema: "La excesiva responsabilidad y ambición por ganar porque en la cabeza de nuestros futbolistas estaba hacerlo por su afición".

Orgulloso de sus jugadores

"No estoy decepcionado porque estaba antes de este partido orgulloso de estos jugadores y lo sigo estando después, pero es evidente que estoy triste. No fuimos nosotros mismos y cuando te alejas de lo que es tu versión, puede suceder esto, que el rival en una acción puntual, pero también en el cómputo general, merecidamente te gane un título. Felicitar a la Real y ver lo que tenemos que mejorar porque en 15 días tenemos otra opción".

Mensaje a la afición

"Queríamos con todas nuestras fuerzas, con todas nuestras ganas, ganar este partido y ese fue uno de nuestros problemas, la excesiva responsabilidad y ambición por ganar porque en la cabeza de nuestros futbolistas estaba hacerlo por su afición, por darles esa satisfacción y eso creo que nos ha jugado una mala pasada porque nos hemos alejado mucho de nuestra mejor versión y de lo que somos aunque no estemos certeros".

El problema en la salida del balón

"Defensivamente estuvimos ordenados bien, un equipo ordenado en ataque pero deberíamos haber tenido más creatividad, más llegada, el primer tiempo fue igualado y la primera jugada del segundo tiempo nos generó muchas dudas. Y el penalti en una acción rápida que nos gana el rival. El fútbol se decide por mínimos detalles y en esos detalles han sido superiores a nosotros".

Mentalidad del equipo

"Si algo no podemos reprochar a este equipo es intensidad, otra cosa es que no hayamos estado fluidos, pero hemos tenido la misma que el rival. Hay que atacar, tener un plan de ataque y llevarlo a cabo con esa decisión que hoy nos ha faltado. El resultado es duro, muy duro, el juego alejado de lo que queríamos pero mi percepción es que no ha habido un rival que nos haya pasado por encima".

¿Perdieron su identidad?

"No hemos sido nosotros y es lo que seguro, seguro, dentro de media hora o de una hora, porque ahora lo que más nos frustra es el resultado, esa será nuestra mayor frustración y hay muchos motivos. Una cosa es opinar y otra es sentir, y eso solo lo hacen los protagonistas. Quizá es el día más duro desde que ejercen su profesión para muchos de nuestros futbolistas".

