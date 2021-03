Simeone: "¿Penalti? Estas cosas las dejo para el VAR y los árbitros"

El Derbi dejó a Atlético y Real Madrid con un punto más en su casillero y con el Barcelona como gran vencedor del fin de semana. Reparto de puntos en el Wanda Metropolitano, en un duelo marcado por el penalti no señalado a Felipe por mano dentro del área. El 'Cholo' Simeone analizó en rueda de prensa lo sucedido durante el encuentro.

Empate

"Los goles marcan los resultados y ante eso no podemos hacer nada. Estoy contento con el trabajo del equipo, muy bien jugado, llevado a donde queríamos casi siempre, pero no va a ser fácil y nunca lo pensamos".

Faltó el segundo

"La contundencia da tranquilidad, tuvimos muchas ocasiones, Courtois hizo grandes paradas, de Carrasco, Correa... El equipo fue valiente, en el primer tiempo dominó casi todo el partido y en el segundo hasta los primeros 30 minutos. Tuvieron una ocasión buena que Oblak tapó y después hicieron el empate".

Dos partidos en uno

"Cuando uno no termina de ponerse en ventaja por más goles, el 1-0 es corto porque en todos los equipos hay virtudes para que te puedan lastimar".

Mano de Felipe en el área

"Tengo tantas cosas para ver que me ocupo más de esas, estas las dejo para la gente del VAR y para los árbitros. No entro porque tengo muchas cosas en la cabeza".

Diferencia a su época

"Me gusta el VAR, ha mejorado el fútbol y es más justo".

Sensaciones tras el Derbi

"Según como te quieras poner. Con las ocasiones de ellos al final o con el partido controlado durante buena parte del partido, dominado con un buen posicionamiento defensivo, un buen segundo tiempo, con ocasiones para poder cerrar el partido y al no ser contundentes un equipo con buenos futbolistas pudo empatar. Tuvimos nosotros más situaciones para ganar que ellos".

¿Ocasión perdida?

"No quiero ser extremista en la opinión, me quedan un montón de cosas importantes en estos momentos, el juego del equipo, la figura que ha sostenido con una entrega absoluta de parte de todos en un torneo donde todos pensaban que íbamos a ganar por 20 puntos, no sé qué se imaginaban. Va a ser muy difícil el camino hasta el final para todos. Queremos mejorar lo de la pasada temporada y en ese camino seguimos".

Los jugadores del Atlético de Madrid celebran con Luis Suárez su gol al Real Madrid REUTERS

Situación en La Liga

"Juegan siempre con lo que va sucediendo a partir de... pero nosotros sabemos la dificultad que hay en todos los campos, todos tenemos dificultades, me quedo con lo que estoy contando, un gran trabajo hasta el 35 del segundo tiempo, una pena no poder ganar un partido que queríamos ganar".

De más a menos

"No tanto como los 15 - 20 minutos, la primera ocasión de ellos fue casi en el 80'. El fútbol tiene la necesidad de dar el máximo y si no aprovechar las opciones es normal que puedan empatar".

Cambio

"Tengo muchas sensaciones todos los días, pero me las guardo".

Penalti no pitado por mano

"Me decían también la mano de Ramos en Eibar, es muy difícil para los árbitros tener un criterio, está abajo, arriba, en el aire, en el piso... Me preocupa que el equipo gane, que tenga equilibrio durante todo el campeonato y respeto. El VAR nos ha generado más contundencia en lo que antes se levantaba la bandera o no, si es penal es penal ahora. Ha mejorado muchísimo en todos los campos".

