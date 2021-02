Rajada del CEO de la Bundesliga contra Barça y Madrid: "Son máquinas de quemar dinero"

La polémica creación de una Superliga europea sigue generando críticas a lo largo y ancho del continente. La última, procedente de Alemania. Christian Seifert, el CEO de la Bundesliga, ha señalado a los clubes españoles como impulsores de esta competición y ha criticado que todo proceda de la mala gestión económica de estas entidades de La Liga. Aunque sin dar nombres, el máximo representante de la competición germana se refería a Barcelona y Real Madrid, los "superclubes" de La Liga.

Seifert ha señalado que "la verdad es que algunos de estos llamados superclubes son en realidad máquinas de quemar dinero". En la Financial Times' Business of Football Summit, el CEO de la Bundesliga ha subrayado que estas entidades están "mal gestionadas" y "no fueron capaces, en una década de increíble crecimiento, de acercarse a un modelo de negocio sostenible".

El líder de la liga germana, de hecho, ha recalcado que si él "fuera un inversión", se preguntaría "si son los socios adecuados". Un ataque cuya única explicación es la idea de la Superliga europea que ha ido cobrando cada vez más importancia en el panorama del fútbol europeo. Según Seifert, "al final van a quemar ese dinero" al igual que han hecho "en los últimos años". Por ello, su propuesta es que avancen hacia "un modelo de negocio sostenible" que cuente con "límites salariales".

Las palabras del CEO de la Bundesliga no han pasado desapercibidas y se suman a las realizadas por otros dirigentes hacia la Superliga europea. En el caso del líder alemán, pese a no dirigir sus declaraciones hacia ninguna entidad en particular, ha señalado indirectamente a FC Barcelona y Real Madrid como impulsores de esta nueva competición cerrada cuyo futuro sigue sin conocerse.

Leo Messi, molesto por el resultado Reuters

Josep María Bartomeu, expresidente del club catalán, se despidió de su cargo asegurando que el Barça ya estaba organizando la documentación para formar parte de la Superliga. Por su parte, Florentino Pérez únicamente ha hablado públicamente de la necesidad de acometer una "reforma del fútbol" que "no puede esperar".

Las declaraciones de Seifert, sin embargo, no terminan de ser del todo reales a los datos con los que se cuentan. Si bien el FC Barcelona ha confirmado unas cuentas en negativo con pérdidas de cerca de 100 millones de euros en el último ejercicio y un delicado presupuesto para la nueva temporada, el conjunto liderado por Florentino Pérez fue de los pocos que consiguió cerrar la última campaña en positivo. Además, según los datos analizados por algunas empresas especialistas, Barça y Madrid encabezaron la clasificación de ingresos por delante de Bayern.

La nueva Champions

Ante la duda de si habrá una Superliga europea, de carácter cerrado y con los grandes clubes participando en ella, lo que es un hecho es que en 2024 comenzará una nueva Champions League. La UEFA está en proceso para aprobarla y la idea es ampliar a 36 equipos los participantes en una misma edición.

Ligas como la Premier League, sin embargo, ya han trasladado su oposición al plan presentado por Ceferin y su equipo. Los ingleses han solicitado algunos cambios para no verse perjudicados a nivel económico como competición nacional. El CEO de la Bundesliga, por su parte, tampoco ha mostrado en sus últimas declaraciones una confianza plena en el formato presentado por la UEFA.

