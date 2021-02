Correa: "Simeone tiene pensado dirigir a la selección de Argentina"

El Atlético de Madrid vive un momento dulce. Líderes destacados de La Liga, los rojiblancos apuntan al título y, además, todavía siguen vivos en la Champions League. Superfútbol ha podido hablar con uno de los futbolistas del conjunto colchonero, con el argentino Ángel Correa.

El futbolista ha hablado de varios nombres propios como el de Leo Messi, al que abre las puertas para que recale en el Atlético. Pero también de uno que fue compañero de la 'Pulga' y ahora comparte vestuario con él, el uruguayo Luis Suárez. Además, se ha referido a Simeone, de quién ha revelado lo que puede pasar con su futuro.

"Cuando se habló en su momento, los chicos ya le dijeron. Sabe que acá tiene las puertas abiertas. ¿Quién no va a querer tener a Messi en su equipo?", ha afirmado Correa durante la entrevista, para después referirse a lo sucedido con Luis Suárez, su salida del Barcelona y su llegada al Wanda Metropolitano.

"¡Hicieron mal las cosas! Primero, ¿cómo van a dejar escapar un '9' que te gana partidos como es Suárez? Estamos felices porque lo tenemos con nosotros. Lo vemos de afuera y se nota que se están manejando mal", ha señalado sobre la gestión del Barcelona.

"Es un delantero increíble. Estamos súper felices de que esté con nosotros. Media chance que tiene, va para adentro. Esperamos terminar felices esta temporada. Como cambiamos la manera de jugar, le da un poco más de libertad a Suárez. Él trabaja en equipo. No es un delantero que sólo quiere hacer goles. Trabaja muy bien tácticamente. Ayuda muchísimo al equipo", ha continuado sobre Suárez.

Volviendo al tema Messi, Correa ha señalado que "sería una pérdida importante para La Liga por lo que significa". "Es verdad, es un rival que, a nosotros, siempre nos hace goles", ha añadido en tono de broma. "Sigue siendo el mejor y lo va a ser siempre. Lo que ha hecho en su carrera no sé si lo vamos a volver a ver. Es una cosa de locos. Pasa que nos malacostumbró a todos", ha afirmado el argentino.

Simeone y Argentina

El futbolista ha dejado claro que le encantaría volver a la Albiceleste: "Quiero ayudar de mi parte, sea de delantero, segundo delantero o volante. He crecido muchísimo en los últimos tiempos. Sí, la he pasado mal por algunas situaciones. Después, no queda otra que seguir trabajando para volver a estar. Está claro que hay muchísimos jugadores que son muy buenos".

"No tuve diálogo con él (Scaloni), nunca me explicó nada. Tendrá sus motivos, él sabrá. Tengo que hacer mi trabajo, hacer las cosas bien acá. La selección es lo máximo para cualquier futbolista. Lo vivo así. Quiero estar siempre ahí, poder ayudar. Me gustaría poder ir y hacer un buen trabajo, que me salgan bien las cosas. Sé que es muy difícil. Tienes que estar a un gran nivel y hacerlo bien", ha comentado.

Correa también ha comentado que es "hincha de Rosario Central" y que le gustaría volver a jugar allí. Para apuntar que "es muy difícil competir" con Real Madrid y Barcelona, y sentenciar hablando del 'Cholo': "No creo que Simeone sea defensivo siempre sale a buscar los partidos. Tiene pensado en algún momento dirigir a la selección argentina".

