Laporta: "A Messi le diré que el dinero no es garantía de títulos"

A pesar de la victria frente al Athletic Club, la actualidad del Barça la sigue copando Leo Messi y su polémico contrato. Después de que El Mundo desvelara las cifras de su última firma en 2017, la indignación que han provocado tanto esas ingentes cantidades, por un lado, como la supuesta campaña contra el argentino. Joan Laporta ha salido este lunes ha comentar todo lo sucedido durante este fin de semana, mientras que la carrera electoral sigue adelante.

Sigue convencido en que podrá lograr su renovación. "Si dice que se quiere ir, le diré que se lo repiense. Y le diré, dependiendo de dónde vaya, que el dinero no es garantía de títulos. Si Messi se queda, puedes reconstruir al equipo con más garantías. Primero se ha de entrar, hacer la auditoría, poner el plan de choque y entonces hacer una oferta económica dentro de las posibilidades económicas", argumentó Laporta en una entrevista en RAC1.

Sobre la filtración, tiene algunas ideas de quiénes podrían haber sido las personas que han facilitado la información, pero no se quiere mojar. "Lo que yo pueda sospechar es irrelevante. Lo que está claro es que hay una filtración. Si gano, intentaré averiguar de dónde ha salido esa filtración. Y llamaré a Tebas para preguntarle a ver si sabe de esto. Mínimo cinco personas custodian este contrato: presidente, director general, director deportivo, asesoría jurídica y recursos humanos", expone el catalán.

La resposta de @JoanLaportaFCB a les informacions sobre el sou de Leo Messi: "Messi genera molt més del que cobra, no ha provocat la situació econòmica del Barça. Els moments que ens ha fet viure el Leo no tenen preu".



Para Laporta, lo que da Messi no tiene precio. "No es económico, es lo anímico, lo sentimental. Es todo lo que nos ha dado Messi. Ocho de cada diez camisetas que vende el Barça son de Messi. Y ver a Messi en el Barça asusta. No tiene precio el retorno deportivo y emocional que nos da. Con él hemos revertido la situación de títulos con otros grandes equipos. Y eso es gracias a Leo. Sin él, no se hubiera ganado tanto. Es evidente que se han de hacer todos los esfuerzos económicos, deportivos y emocionales para que Messi siga en el Barça", sentenció el candidato a la presidencia culé.

Además, defiende que no es ningún problema su alto coste. "Messi genera más ingresos que el dinero que cuesta. En nuestra candidatura hay un estudio que demuestra que Messi genera un tercio de los ingresos del Barça. Messi no ha arruinado al club, sino una Junta directiva que perdió la disciplina financiera desde 2015 y perdió el seny desde que vendió desde Neymar en 2017", expone un Laporta convencido en que el club no está en la situación que está por el argentino.

El mensaje

Laporta también desveló que había enviado un mensaje a Leo Messi tras ver la portada del diario El Mundo. "Ayer le mandé un mensaje y le animé. Le dije que no haga caso de estas noticias", explicó el candidato que también confesó que cuando se escriben, el argentino "a veces responde y otras no". Cree que podrá convencerle y aseguró que tiene "indicios de que está bien en Barcelona y de que se quiere quedar aquí".

