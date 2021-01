Akinfenwa, el futbolista de los 100 kilos: "Tengo algunos proyectos con Netflix y con Amazon"

Adebayo Akinfenwa se convirtió en uno de los nombres propios del final de la pasada temporada después del ascenso del humilde Wycombre Wanderers a la Championship, la segunda división del fútbol inglés. El equipo británico ha sido el rival del Tottenham en una nueva eliminatoria de la FA Cup, de la que han caído eliminados contra los de José Mourinho.

El futbolista ha hablado sobre el futuro y ha señalado que le encantaría alargar su carrera hasta los 40 años, aunque sabe que le queda poco para esta meta, también es consciente de que sus lesiones en la rodilla han mermado su rendimiento. "Tengo que tratarme la rodilla en cada partido y hay veces que al día siguiente de jugar pienso que me voy a retirar", ha comentado.

"Quiero jugar hasta que tenga 40 años -cumple 39 en mayo-, lo que significa que tendría que estar una temporada más, pero será a final de curso cuando tome la decisión. El otro día estaba en la bicicleta estática haciéndome preguntas y pensaba 'esto me está matando', pero todo el mundo tiene algún propósito en la vida", ha continuado.

Adebayo Akinfenwa, futbolista del Wycombe Wanderers Reuters

Akinfenwa ha señalado que lo que más le preocupa es poder mantener a su familia una vez cuelgue las botas: "Mi inspiración es el miedo a no poder dar de comer a mis hijos. Si ganara la lotería, seguramente me sentaría en la playa. Pero tengo que perseverar en lo que hago".

"Hay una percepción de que cuando has sido futbolista profesional durante varios años ya eres financieramente estable, pero la realidad es que no. Un porcentaje muy pequeño de futbolistas ganan mucho dinero y cuando cumplen 35 ya no tienen que trabajar nada más, mientras que los jugadores de divisiones inferiores simplemente van contrato a contrato", ha asegurado.

Después del fútbol

El futbolista se ha manifestado como un buen comunicador, algo que ha puesto de relieve en sus podcasts, aunque él ya comienza a vislumbrar por dónde irá su carrera una vez cuelgue las botas: "Tengo algunos proyectos con Netflix y Amazon. No creo que los banquillos sean para mí, pero me gusta la parte de mentor que tiene este deporte y que muchas veces no se tiene en cuenta. La gente me decía que era muy grande para ser futbolista profesional y aquí estoy, con 38 años, después de dos décadas como jugador habiendo marcado más de 200 goles".

