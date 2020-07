Así es Adebayo Akinfenwa: el peso pesado de 100 kilos que ha logrado el ascenso a la Championship

¿Quién es Adebayo Akinfenwa? Hace tan solo unos días pocos aficionados al fútbol conocían si quiera el nombre de este jugador. Sin embargo, el ascenso del Wycombe Wanderes a la Championship, la Segunda División inglesa, ha provocado que el delantero se convierta en toda una estrella. En un auténtico fenómeno viral.

Akinfenwa nació el 10 de mayo de 1982. A sus 38 años ha logrado ser uno de los futbolistas del mundo y es que su físico no pasa desapercibido para nadie. 1,80 metros y una auténtica bestia. De hecho, así le apodan 'La Bestia'. Más de 100 kilos, 105 apuntan algunos, 108 otros, mientras que otros creen que estas cifras, viendo las imágenes del futbolista, se quedan cortas.

Después de 15 años recorriendo las divisiones inferiores del fútbol inglés, el londinense ha alcanzado uno de los sueños de su vida: el ascenso a la Championship. Para lograr el objetivo del Wycombe Wanderes, el delantero ha aportado diez goles y seis asistencias entre la fase regular de la League 1 y los playoffs. Pero pese a que ahora se ha convertido en un jugador mediático, no lo ha tenido nada fácil.

Un futbolista diferente

Aunque vino al mundo en Inglaterra, tiene raíces nigerianas. De padre musulmán y madre cristiana, el profesa la segunda fe. Pero ha sido su religión la que ha marcado su trayectoria profesional, sino un físico que en nada se asemeja a la de un atleta, a la de un futbolista. Algo que le ha hecho sufrir en ciertos momentos de su vida discriminación y que tal vez ha fortalecido su carácter.

Dicen que en la diferencia está la belleza y Adebayo Akinfenwa es muy consciente de que se aleja de los cánones: Soy diferente. No hay nadie parecido a mí en este deporte. A veces la gente me mira y siente que no es necesario encajar en unos criterios determinados".

Adebayo Akinfenwa, futbolista del Wycombe Wanderers Reuters

"Solo porque se diga que para jugar al baloncesto tienes que medir dos metros no significa que alguien de 1,50 no pueda jugar, al igual que alguien de 105 kilos como yo puede jugar a fútbol", dijo en el canal de YouTube 'La Media Inglesa'. "No hagas las cosas para demostrar que los demás se equivocan, sino para demostrar que tú tienes razón", es su filosofía de vida.

Creer en uno mismo

"La gente se ríe de mi ritmo", dijo en una entrevista para Sky Sports hace unos años. "Para tener una carrera que abarque más de diez años, debes ser más que solo un hombre grande. Puedo mirarme al espejo y ser feliz", comentó el futbolista, quien a veces ha sido señalado por los colegiados: "Un árbitro me dijo que era demasiado fuerte. Eso es como decir a alguien que deje de correr porque es demasiado rápido".

"Creo que recibo un trato injusto, solo porque no sea natural que me caiga al suelo, no significa que no me hayan hecho una falta. Es frustrante. Tengo un físico diferente, juego de cierta manera. Deberían tener eso en cuenta", apuntó el jugador. Un Akinfenwa que admira a Drogba y a Diego Costa, dos jugadores con músculo y fuertes.

Fanático de las películas de Disney y amante del té verde y la mermelada, 'La Bestia' manda un mensaje de quererse a uno mismo sea como sea: "No me propuse ser diferente, pero mirad cómo me veo. Soy de gran stock. Mis hermanos y yo parece que somos un trío de lucha libre, pero siempre quise ser futbolista y no iba a dejar que nadie me dijese que no podía hacerlo".

Víctima del racismo

Por desgracia, nuestro personaje del día también sabe lo que es vivir en sus propias carnes el racismo. Fue cuando tenía 18 años cuando en un partido de pretemporada le cantaron lo siguiente: "Zigger, zigger, zigger, mata al cabrón negro (nigger)". Ni siquiera sabía qué significa zigger y cuando se lo preguntó a un veterano, se limitaron a decir que es porque rimaba con nigger.

Lo peor es que los cánticos no solo venían de la afición rival, sino también de los seguidores de su propio equipo: "Mil tíos cantando eso. Y la mitad eran aficionados nuestros. Llamé a mi hermano: 'Me vuelvo a casa'. El tenía 21 años y me dijo: 'no te voy a decir que te quedes donde no estás a gusto, pero vente a casa, y que ganen ellos. O... Quédate y que vean de lo que estás hecho'. Y me dije, me vuelvo. A la mañana siguiente pensé, no hay ni un tío en este país que me pisotee. Y me quedé".

Adebayo Akinfenwa celebra el ascenso a la Championship Reuters

"Jugué la temporada entera, y hasta en un partido de competición europea. Y en la final de Copa, marqué el gol que nos dio el título. Ahí cambió todo: me presentaron al alcalde, abrí una tienda Adidas. A los 18 años pasé de un extremo a otro, y saqué la conclusión de que podía superar cualquier cosa", desveló en el 2015 durante una entrevista para el diario AS.

Al fin la gloria

El delantero ha pasado por numerosos equipos en sus casi 20 años de carrera. Uno de los momentos más importantes fue cuando en el 2016 consiguió también el ascenso con el Wembley. En la final de los playoffs incluso marcó un gol, pero al final de aquella temporada acababa contrato y no le renovaron. "Creo que técnicamente soy desempleado, así que cualquier entrenador que quiera contratarme que me mande un WhatsApp", dijo entonces.

Desde el Wembley dio el salto al Wycombe Wanderes y, precisamente, se repite la situación: se acaba su contrato. Es por esto que tras la consumación del ascenso le preguntaron si está abierto a recibir ofertas por WhatsApp. Su respuesta se hizo viral: "La única persona que puede escribirme en WhatsApp ahora mismo es Klopp, para que podamos celebrar juntos. ¿Me entiendes?".

- "Tell me what we did!? I don't think they heard you at the back!"



- "The only person that can hit me up on WhatsApp this time is Klopp so we can celebrate together!"@daRealAkinfenwa may have just given the best post-match interview ever... pic.twitter.com/Ubfu5jZ1ep — Sky Sports Football (@SkyFootball) July 13, 2020

Y sí, Jürgen Klopp no dudó en llamar al jugador, quien no se lo podía creer. Y es que él nunca ha ocultado que es un ferviente seguidor del Liverpool. Incluso acudió al entrenamiento de su equipo con la camiseta de los reds cuando estos ganaron la Premier League, siendo multado por ello. Sancionado pero feliz.

"Hola gran hombre, ¡felicidades!. Vimos el partido, bueno, no vi las entrevistas posteriores al partido, pero Hendo -Jordan Henderson- y otros de mis jugadores me dijeron que querías conseguirlo, ¿qué pensabas decirme si pudieras ponerte en contacto conmigo en WhatsApp? Felicidades. Estoy bastante seguro de que al menos eres jugador de Championship toda tu vida y ahora, finalmente, estás allí. Bien hecho. Gran, gran victoria. Incluso en tiempos extraños, espero que celebren apropiadamente", le dijo el alemán.

"¿Estás loco? El hombre, el mito, la leyenda... me envió un mensaje al WhatsApp. Hoy no hay nada mejor. Gracias, Klopp", comentó después de todo lo sucedido Akinfenwa, quien si quiere podrá disfrutar de la celebración con el Liverpool, ya que ha sido invitado por el mismísimo Klopp a festejar el título de la Premier con sus jugadores. Y es que los sueños a veces se cumplen.

