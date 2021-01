Javi Gracia: "Con o sin fichajes, el Valencia tiene muchos partidos que ganar todavía"

Uno de los partidos estrella de esta jornada 20 de La Liga es el que disputan el Atlético de Madrid y el Valencia este domingo. Javi Gracia ha hablado en la previa del encuentro ante el líder del campeonato doméstico y se ha referido también al mercado de fichajes.

Regreso de Piccini

"Es un jugador que conocemos, que tuvo la oportunidad de trabajar con él en pretemporada, un gran profesional y a la espera de ver en qué condiciones físicas viene y a partir de veremos cómo puede ayudar más o menos a un equipo que en la posición que actúa no vamos sobrados de efectivos".

Su llegada, ¿cierra el capítulo de refuerzos?

"Confío en que vengan refuerzos, estamos en pleno mercado".

¿Cómo se encuentra Carlos Soler?

"Sigue arrastrando molestias. Su predisposición es buenísima y su voluntad de jugar es buena. Con tantos partidos cuesta recuperarse con normalidad, pero su actitud es intachable. Creo que va a estar en los próximos partidos".

Piccini, ¿el jugador que necesitaba para reforzar el lateral derecho?

"Yo ya transmití las necesidades que tenía el equipo y el club actúa y decide y ha creído oportuno la vuelta de un jugador que fue cedido a principio de temporada. Es una posición en la que no andamos muy sobrados".

El Sevilla en la Copa del Rey

"Es un rival exigente y el hecho de jugar fuera de casa aún lo hace más. Quería haber tenido la oportunidad de jugar en casa y una vez que sabemos el rival, pues vemos la eliminatoria abierta y con esa intención vamos a pelear".

¿Llega la oportunidad para Koba?

"No voy a anticipar el once. Pero Koba ha sido siempre una opción con Esquerdo. Ambos han jugado y es cierto que no tenemos muchos jugadores en esas posiciones. Con la sanción de Wass se abren más las opciones".

Renovación de Gabriel Paulista

"Más allá de posibles ventas o no, que lo dejamos al margen, lo que hago es valorar muy positivamente esa renovación. El jugador está contento y así se lo hemos manifestado. Es un motivo de alegría, que un jugador de su calidad profesional y humana siga mucho tiempo en el club. Y el club creo que considera que Gabriel es un jugador muy válido para mucho tiempo y han llegado a un acuerdo rápido. Es un gran valor para el club".

Mercado de fichajes

"Lo que crea yo es relativo. Lo importante es que el club está trabajando en ello y es lo que me transmite. Es lo que creo que puede suceder. Lo más importante es que con fichajes o sin fichajes, tenemos muchos partidos que ganar".

Duelo ante el líder de La Liga

"De referencia siempre nos sirve -el partido en Mestalla-. A pesar de que puede haber variaciones en los onces... sí que nos sirve para saber la dificultad que tienen. Es un equipo que solo ha perdido un partido. Sus números son extraordinarios y, además, creo que está compitiendo a un nivel altísimo, con partidos ganados en los últimos minutos, que es sinónimo de empuje y ambición que tiene. Nos enfrentamos a un equipo difícil. Nosotros caímos con un autogol, pero nuestras ocasiones ofensivas fueron contadas, pero el trabajo defensivo nos tuvo muchos minutos en el partido. Hay que tomar como referencia ese partido para saber lo que vamos a sufrir".

