Joaquín salva al Valladolid del desastre ante el Elche

El Valladolid se salvó prácticamente sobre la bocina. El conjunto blanquivioleta continúa coqueteando con el descenso y fue Joaquín, en el minuto 89, el que rescató un punto para los de Pucela ante el Elche. [Narración y estadísticas: Valladolid 2-2 Elche]

Ambos equipos llegaron a Zorrilla en la zona baja de la tabla, pero si el Elche pareció tomar aire tras el doblete de Josan en la primera mitad, vio frustrado su ascenso con los dos goles del conjunto local en la segunda parte del encuentro de la decimonovena jornada liguera.

Pese a que el encuentro se le puso muy cuesta arriba, el Valladolid salió con el claro objetivo de sorprender a su rival. Weissman fue el más destacado en este punto, presionando la salida del balón del Elche. Pero fueron los ilicitanos los que encontraron la mejor oportunidad para abrir la lata.

Josan Ferrández celebra uno de sus goles ante el Valladolid en la jornada 19 de La Liga EFE

Josan marcó el primero de la tarde con un disparo desde la frontal ante el que nada pudo hacer Masip. El equipo que menos ocasiones crea en La Liga ya había conseguido perforar la malla rival antes del minuto del partido. El tanto cayó como un jarro de agua fría para los pucelanos, que lejos de venirse abajo, siguieron intentando batir a Badía.

Weissman tuvo ese gol del empate, tan solo tres minutos después del tanto de Josan, pero su lanzamiento fue repelido por el palo. Pese a la presión y algunas ocasiones peligrosas, fue otra vez Josan el que se llevó el gato al agua. Replegados en defensa para mantener el 0-1, el Elche aprovechó un rival de los locales para salir en velocidad y que el atacante firmase su doblete particular.

El rey Joaquín

Con dos goles y mucho que remar, el Valladolid se presentó en la segunda parte sin bajar el pistón y decidido a consumar la remontada. Esta no llegó, aunque sí un empate que casi sabe a victoria por cómo se produjo. Weissman ganó al fin su particular duelo con Badía, pero el tanto fue anulado por fuera de juego. No así el gol que marcó Míchel al poco de ingresar en el terreno de juego.

Sergio González movió el banquillo y apostó por Toni Villa y por Míchel, quien confirmó que la decisión de los cambios era acertada con su gol. El Valladolid fue a por más, pero cuando todo parecía abocado a la victoria del Elche en el frío Zorrilla, se hizo el milagro.

Joaquín Fernández celebra su gol con el Valladolid ante el Elche en la jornada 19 de La Liga EFE

Joaquín logró el gol del empate a 2, que a la postre sería el definitivo, en el minuto 89 del encuentro. Con un duro remate de cabeza a saque de falta de Hervías, el jugador logró batir a Badía. Premio para el Valladolid y castigo para un Elche que durante unos minutos salió del descenso.

Valladolid 2-2 Elche

Real Valladolid: Masip; Luis Pérez (Hervías, 72'), Joaquín, Alcaraz, Nacho; Fede San Emeterio (Míchel, 56'), Roque Mesa (Zalazar, 89); Orellana, Kike Pérez (Toni Villa, 56'), Óscar Plano (Sergio Benito, 89'); Weissman.

Elche FC: Badía; Barragán, Verdú, Mójica, Josema (Diego González, 74'); Raúl Guti, Jony Álamo (Víctor Rodríguez, 74'), Pere Milla; Josan (Cifuentes, 74'), Rigoni y Lucas Boyé (John, 86').

Goles: 0-1, 9' Josan; 0-2, 42' Josan; 1-2, 71' Míchel; 2-2, 89' Joaquín.

Árbitro: Santiago Jaime Latre (Comité aragonés). Mostró cartulina amarilla a Fede San Emeterio (m.39) y roja a Roque Mesa (m.90), del Real Valladolid y a Josema (m.51), Cifuentes (m.85), Pere Milla (m.90+), del Elche.

Incidencias: Partido correspondiente a la decimonovena jornada de La Liga, disputado en el estadio José Zorrilla (Valladolid, España). Antes del inicio del encuentro, se guardó un minuto de silencio en memoria del que fuera entrenador del Real Valladolid, Vicente Cantatore y el actual técnico, Sergio González, colocó un ramo de flores en el césped del José Zorrilla.