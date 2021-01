El Atlético sobrevive al temporal y es más líder tras ganar al Sevilla

Al Atlético de Madrid se le va poniendo cada vez más cara de campeón de Liga. Queda mucho y es que ni siquiera se ha llegado al ecuador del campeonato, pero los rojiblancos continúan firmes y han logrado una nueva victoria, además de esas que hace daño a los perseguidores: en uno de los partidos aplazados. [Narración y estadísticas: Atlético de Madrid 2-0 Sevilla]

No jugó el conjunto de Simeone el pasado fin de semana. Entre las dudas de si era mejor tener más descanso o si acusarían los colchoneros la inactividad, el Atleti sumó un nuevo triunfo en esta Liga al imponerse al Sevilla en el Wanda Metropolitano, en ese encuentro que debió disputarse en la primera jornada, pero que no se llevó a cabo puesto que ambos habían disputado en agosto competición europea.

Victoria y tres nuevos puntos para elevar la diferencia hasta los cuatro puntos con el Real Madrid y a los siete respecto al Barcelona. Para conseguir este trabajado triunfo, el Atlético tuvo que emplearse a fondo. Fue Correa el que actuó de desatascador, poniendo la guinda al pastel un discutido Saúl Ñíguez a lo largo de la presente temporada.

Dejó Simeone fuera del once a un Joao Félix que arrastraba unas molestias del partido de Copa del Rey. Un 'Cholo' que había recibido este mismo martes la noticia de que ha sido nombrado como el mejor entrenador de club de la última década para la IFFHS. Sin el portugués, pero con Luis Suárez, Correa, Carrasco y compañía. El ex del Barça volvió a estar de lo más discreto, mientras que el belga demostró que atraviesa un momento dulce pese a no ver puerta.

Mientras que Lopetegui dejó a De Jong en el banquillo y colocó de referente en punta en solitario a En-Nesyri, cerca estuvo este de batir a Oblak, pero el guardameta esloveno es de los mejores del mundo y acabó dejando un partido más su portería a cero. El que no falló al de Asteasu fue un Koundé omnipresente que finalizó la contienda como el mejor del encuentro pese a no lograr la victoria.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.