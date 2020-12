'Mono' Burgos: "Mandé un mensaje a Simeone después del derbi, pero no contestó..."

'Mono' Burgos tiene ganas de volver a sentarse en un banquillo y hacerlo como entrenador tras su larga etapa como segundo de Diego Pablo Simeone. En una entrevista en El Partidazo de COPE, el técnico argentino ha reconocido que ha estado cerca de entrenar en España y habló también de su relación con el 'Cholo'. Sorpendió la forma en la que mantienen el contacto tras tanto tiempo juntos.

Cuestionado por Juanma Castaño, el 'Mono' contó lo siguiente de su amistad: "Lo llamé cuando estuvo enfermo del Covid. Tenemos una amistad de hace muchos años. Siempre digo que he almorzado y cenado más con él que con mi familia. Hemos estado juntos ocho años, dos Mundiales, en la selección argentina y cinco en el Atlético de Madrid como jugadores. Más de diez años como entrenador".

La mayoría esperaba que el contacto fuera más continuo: "Los amigos hablan cuando al otro amigo le pasa algo, a mí no me gusta molestar. Hablo con él cuando está mal". Aunque tras perder en el derbi no pudo hablar con él: "Parece que cambió el teléfono, pero voy a conseguir el nuevo porque le mandé un mensaje después del partido ante el Real Madrid, pero no me contestó...", bromeó.

El Atleti, favorito

En cuanto a lo deportivo, ve al Atlético de Madrid con mucha fuerza para esta temporada: "El Atlético es favorito para ganar LaLiga. Es más que favorito, tiene números de campeón", dijo sin lugar a dudas. Y guarda con cariño su adiós: "Desde los 7 años veo fútbol y nunca he visto una despedida a un segundo entrenador como la que me hizo a mí el Atlético".

Simeone y el Mono Burgos en el entrenamiento previo a la final de la Europa League. Reuters

En cuanto al trabajo hecho, resalta la capacidad técnica de alguno de los jugadores: "En el Atlético hemos formado entrenadores. Los jugadores ahora saben cuándo dar indicaciones, cuándo presionar... es fruto del trabajo que hicimos allí. Saúl, Koke o Giménez son un ejemplo", explicó.

Su futuro pasa por entrenar y quiere hacerlo en España: "Cuando dejé el fútbol lo que más echaba de menos eran los insultos. Mi plan ahora mismo es entrenar en España". Pudo hacerlo en el Zaragoza, pero se cayó todo a última hora: "Con el Zaragoza tuvimos una reunión en casa y estaba todo preparado. El director deportivo del club se fue de la entidad y no salió, pero estaba todo muy avanzado", contó.

