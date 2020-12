"Entre lo feo que era y las patadas que daba...": la rajada de Cani sobre Pepe

Ruben García, más conocido como 'Cani' por todos los aficionados al fútbol español, ha recordado su etapa en La Liga. El centrocampista pasó por Villarreal, Atlético, Zaragoza e incluso Deportivo de la Coruña. Con esa larga trayectoria por el fútbol de La Liga, Cani ha hablado alto y claro sobre algunas de sus vivencias en la élite. Especialmente curiosa ha sido su definición de Pepe.

El español, durante una entrevista en el programa de Youtube Ídolos, ha criticado duramente al que fuera jugador del Real Madrid. Cani le ha definido como alguien "feo" al que, por si fuera poco, se le "iba la olla" en algunas ocasiones cuando estaba sobre el césped. Aunque el nunca tuvo ningún conflicto con el zaguero, sobre todo por las posiciones que ambos ocupaban en el terreno de juego, Cani sí que ha cargado duramente con el portugués.

"Si lo veía, a tres metros de lejos, como mucho", explicó entre risas en el programa. "Él era central y yo jugaba en la banda. No tuve ningún rifirrafe". La disposición en el campo evitó el uno contra uno entre las dos figuras. Todo lo contrario que con Dani Alves, con quien sí coincidió por el lateral. "Tuve muchos. Con el que más peleas tuve, yo creo. Le tenía manía. Primero porque era muy bueno, y cuando un defensa te la roba le coges rabia. Pero es que luego fichó por el Barça", ha recordado durante la entrevista.

"Pero con centrales he tenido poco. ¿Pepe? Es que no me acercaría. Entre lo feo que era y las patadas que daba, que se acerque otro. Se le iba la olla, aquello que hizo con Casquero...", relató un Rubén García que fue muy sincero respecto al jugador portugués.

Además, también dio algunos detalles sobre un entrenador como Lotina. Cani desveló que "no se sabía los nombres de los jugadores" y que a jugadores como Musacchio le llamaba Manucho y a otros como Coutinho, por aquel entonces en el Espanyol, le llegó a citar como Coentrao. "Y a Wakaso le llamó de siete formas diferentes", reveló entre risas en el programa de Youtube.

Otros entrenadores como Marcelino, según Cani, le "puteó" e hizo "bullyng, por así decirlo". "No quería verme ni un minuto más". En una reunión de capitanes, Cani estalló contra él y Marcelino le quitó el brazalete. Sin embargo, el jugador no tiene duda: "Es el mejor entrenador que he tenido".

Rubén Gracia Calmache, 'Cani', pura historia del Villarreal 💛, se retira del fútbol. ¡Gracias por tanto, siempre serás un groguet más 👏👏! pic.twitter.com/4RsdGzA3mG — Villarreal CF (@VillarrealCF) July 4, 2017

Cani se retiró en 2017 cuando aún militaba en el Zaragoza. El club maño es quien le vio crecer y justo antes de cumplir 36 años. El centrocampista comenzó su carrera el la élite debutando en Primera en 2001 y llegó a disputar competiciones europeas como la Champions League. A nivel de títulos fue el Zaragoza, en una época dorada en el 2004, el que le dio una Supercopa y una Copa del Rey.

[Más información - La última polémica jugada de Pepe: pique con Sterling que acaba en rodillazo]