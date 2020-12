Tremendo ataque contra Víctor Valdés: "Ensucia el fútbol, en Primera le cruzarían la cara"

Víctor Valdés no está teniendo una carrera fácil en su paso a los banquillos. El que fuera mítico portero del FC Barcelona ya era recordado por tener un carácter muy fuerte en su etapa como futbolista. En alguna ocasión se le podía ver perdiendo las formas dentro del campo o incluso con la prensa, pero parece que su camino en los banquillos está teniendo todavía más espinas.

Sin resultados deportivos reseñables todavía, Valdés ha comenzado su camino por las categorías más bajas del fútbol español. Tras empezar en las categorías inferiores, entre ellas las del Barça de las que salió de muy malas formas tras una bronca tremenda con Kluivert, responsable del área durante esa etapa, su paso al mundo profesional no está siendo mucho más positivo.

Actualmente es el entrenador del Unión Atlética Horta y en los pocos meses que lleva allí ya ha protagonizado más de un escándalo y algún altercado con varios jugadores, especialmente con aquellos a los que ha echado de la plantilla porque no cuenta con ellos. Todos se quejan de sus formas y no de sus actos, ya que entienden que no contar para un entrenador es parte del juego y de la vida.

Víctor Valdes, presentado por el Unió Atlètica d'Horta Twitter (@uahorta)

Uno de los más duros ha sido Sergi Moreno, que tras hablar para Barcelona Televisión y confesar sus problemas con el exportero de la selección española, ha pasado por los micrófonos de Radio MARCA para reafirmarse en sus palabras y volver a contar lo mal que lo ha pasado en su episodio con Víctor Valdés. Sergio ha sido lo más claro posible.

"Se puede llamar rajada, pero es decir las cosas por su nombre. Lo que estoy denunciando son las formas en las que ha actuado conmigo, con compañeros anteriores e incluso con el cuerpo técnico en el día a día. No se puede permitir en el fútbol porque lo ensucia y crea un estado de ánimo que no es bueno para el jugador".

Moreno ha contado como fue su cambio de opinión repentino sobre él y sobre el papel que debía desempeñar en la plantilla. El exjugador del Horta asegura que quería que fuese su líder en el campo y su referencia en ataque, la punta de lanza de su proyecto en el equipo. Sin embargo, de buenas a primeras todo cambió.

Así cambió Valdés

"Quería que marcase las diferencias en la delantera y que la gente se metiese gracias a mí por mi carácter y mi forma de jugar. Y luego deja de contar conmigo, de la manera en que lo hace. A mí si me dice que no cuenta conmigo porque no le he dado lo que quería o no sirviese para lo que él quería lo entendería".

Víctor Valdes durante un entrenamiento Instagram (@victorvaldesteam)

"Pero que me diga que no voy a entrenarme más y que no cuenta más conmigo, que recoja mis cosas y me vaya para mí no es ético. Ni le pregunté por qué porque ya lo había vivido con otro compañero".

Sin embargo, el mensaje más claro de Sergi Moreno lo ha dejado sobre una posible llegada de Víctor Valdés como técnico a Primera División, donde coincidiría con jugadores experimentados, de mucho carácter y con gran experiencia en el fútbol. Seguramente, incluso con alguna estrella: "No puede llegar a un equipo profesional porque igual cualquier otro tío de Primera División le cruza la cara antes de que le diga que no sirve para jugar al fútbol".

