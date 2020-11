La confesión sobre la muerte de Maradona: "Si entrabas y veías dónde falleció Diego, te mueres"

Las sospechas e incógnitas en relación con la muerte de Diego Armando Maradona, el pasado 25 de noviembre, continúan. El último en hablar sobre ello ha sido Óscar Ruggeri. 'El Cabezón' ha revelado, en diálogo con F90 de ESPN, qué le ha dicho Claudia Villafañe, la ex del astro fallecido, acerca de lo ocurrido.

"Respetamos mucho a la familia. Él tomó un camino de aislarse de la gente... íbamos a estar ahí. Íbamos a poner la cara. De aislarse de una manera terrible. Que alguien me diga por qué estos animales, estos tipos únicos se mueren solos", ha comenzado diciendo el exfutbolista.

"Ayer hablando con Claudia me decía 'Cabezón, si entrabas y veías dónde falleció Diego, te mueres'. No sé si está bien decir esto. Claudia sabe que lo digo de corazón. No quise preguntar más. Debe ser el dolor que tenemos todos. No voy a echar la culpa a nadie", ha confesado sobre su conversación con Villafañe.

Fidel Castro posa en La Habana junto a Maradona y su mujer Claudia Villafañe y sus dos hijos Reuters

También ha hablado sobre el parecido con la situación del Tata Brown: "Estuvimos muy encima del Tata, pero aquí no queríamos -meternos en su vida-, cuesta viste. Es decir 'voy, no voy, no sabes si joder...". Y de ahí a la emoción de Jorge Valdano: "Hablé con Valdano. Me contó que estaba hablando lo más bien y de pronto le agarró esa sensación de tener ganas de llorar. Ahí le pasó. Lo que hemos vivido nosotros fue muy intenso, estuvimos 65 días juntos y él no te hacía sentir que era Maradona y luego el resto, éramos todos iguales".

Arrepentimiento

'El Cabezón' ha señalado después de lo que se arrepiente: "Me arrepiento de una sola cosa, cuando fui donde Grondona y me dijo Diego 'Anda a la tarde', tendría que haberme metido en el predio, tendría que haber estado en el predio, ayudándolo. Tendría que haberme metido, no echar a nadie. Me dijo que quería que le hable a los defensores. Ahora que pasaron tantas cosas..., fui un boludo".

Bilardo

Para finalizar, Ruggeri ha hablado sobre la figura de Bilardo: "Bilardo fue el ideólogo de encontrarme con cualquiera de los muchachos. Fue Bilardo el que armó esto. Cada vez me doy cuenta de cosas que no me doy cuenta de antes: llamó al 'Burru', por qué el 'Negro' Enrique al final, por qué 'El Vasco'... el tipo vio esta unión que íbamos a tener. No fue porque ganamos. Estaríamos hablándonos igual. Armó una sola familia".

