Isak da un merecido triunfo a la Real Sociedad en el Carranza para seguir líder de Primera

Victoria por la mínima de la Real Sociedad en el Ramón de Carranza gracias al gol de Isak en el minuto 66. Los de Imanol Alguacil fueron los claros dominadores del encuentro y realizaron un partido espléndido, encontrando el premio merecido a tanto esfuerzo con el tanto del ariete. David Silva fue el gran líder que hizo jugar a un equipo que enamora [Cádiz CF 0-1 Real Sociedad: Narración y estadísticas].

Los de Álvaro Cervera no hicieron un buen partido y a pesar de aguantar el 0-0 hasta bien entrada la segunda mitad, no generaron ningún tipo de peligro y se limitaron a esperar que el milagro de no encajar gol se prolongara indefinidamente. La Real, por su parte, suma tres puntos más, sigue con su racha de triunfos y se pone líder en solitario.

