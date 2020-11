Dos jugadores del CD Tenerife son pillados por la policía en una redada en un club de alterne

Malas noticias para el CD Tenerife, que ha tenido que ver como dos de sus jugadores se veía envueltos en un asunto muy turbio y que ha tenido de por medio a la policía de Tenerife y el incumplimiento de las normas y el protocolo anti-Covid. Dos jugadores de la plantilla tinerfeña han sido pillados en una redada en un club de alterne.

Los dos jugadores que se han visto involucrados en el caso han sido Alberto Jiménez y Javi Alonso. De momento, los dos futbolistas han sido expedientados de forma interna mientras el club, en colaboración con la policía, trata de investigar lo sucedido y de esclarecer los hechos, aunque todo apunta a que los dos jugadores tienen una difícil salvación.

Los hechos ocurrieron en la noche del viernes en un club nocturno de Tenerife cuando agentes adscritos a la Unipol de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife desalojaron dicho local en el que se encontraban hasta 25 personas dentro. Evidentemente, el cumplimiento de las normas y del protocolo anti-Covid brillaba por su ausencia, lo que arrojaba todavía mayor gravedad al asunto y hacía aun más grande la falta de profesionalidad de ambos jugadores.

En dicho establecimiento ya se ha actuado anteriormente.

BALANCE: (25 actas y desalojo del local)

️Sin licencia; se fumaba en el interior; obstaculizan la labor policial; presencia de sustancias estupefacientes; incumplimiento de horario y 19 actas por no usar mascarilla ️ pic.twitter.com/mkDWO206t8 — Policía Local (@PoliciaLocalSC) November 21, 2020

La entidad isleña ya ha emitido un comunicado donde asegura que aplicará con el mayor rigor posible "el vigente protocolo unificado de Entrenamiento y Competición de LaLiga, así como el reglamento disciplinario de régimen interno de la entidad". Además, el club asegura que lamenta profundamente este tipo de hechos y de comportamientos, especialmente en la situación en la que se encuentra toda la sociedad.

La noticia se hizo pública en la mañana del sábado cuando la propia Policía Local de Tenerife informó sobre la redada llevada a cabo la noche anterior. La polémica se avivó con las fotos facilitadas por las propias fuerzas de seguridad, ya que en una de las mismas, se podía ver a un hombre con un tatuaje en el brazo muy característico.

Alberto Jiménez, cazado

Algunos aficionados del CD Tenerife comenzaron a extender el rumor de que una de las personas que aparecía era su jugador Alberto Jiménez. La investigación siguió su curso y, efectivamente, se confirmó la noticia de que la persona identificada por los aficionados del club tinerfeño era Alberto Jiménez. En ese momento, y ante la enorme alerta social, el club investigó los hechos y abrió expediente al jugador.

Las noticias se fueron sucediendo y se pudo conocer también que el vehículo del jugador del Tenerife fue sancionado por estar mal estacionado en la vía pública y retirado por la grúa municipal hasta un depósito de vehículos. Alberto Jiménez había hecho ya la noche muy completa.

Sin embargo, las malas noticias para el equipo blanquiazul no se quedaron ahí, ya que más tarde, Carrusel Deportivo informaba de que Alberto no era el único jugador que se encontraba en el club de alterne donde se había hecho la redada. Otro futbolista del Tenerife había sido identificado y se trataba del mediocentro Javier Alonso. El club se encuentra profundamente dolido con los dos jugadores y no entienden su comportamiento, por lo que todo hace indicar que las consecuencias serán gravísimas.

[Más información: La LNFS anuncia acciones judiciales si RTVE emite el Aspil Jumpers - Betis]