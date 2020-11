'Chacho' Coudet, nuevo entrenador del Celta

Eduardo 'El Chacho' Coudet será el encargado de coger las riendas del banquillo del Celta de Vigo hasta el final de la temporada. El argentino firma por dos temporadas hasta 2022 con el objetivo de dar un salto de nivel de una plantilla que las últimas campañas ha coqueteado con el descenso. El ya exentrenador de Internacional de Porto Alegre tenía al equipo brasileño líder del campeonato, además atesora experiencias en México y en Argentina, ahora ocupará el banquillo que abandonó Óscar García Junyent.

Coudet fue jugador del Celta durante cinco meses, donde no tuvo apenas minutos. Sucedió hace 18 años, cuando el conjunto olívico tenía aspiraciones más altas. Tratará de seguir el ejemplo de su compatriota Eduarto 'Toto' Berizzo, que exprimió al plantel hasta su máximo nivel para llevar a los gallegos hasta rondas altas de la Europa League. Fue una de las opciones que se planteó tras la salida de García Junyent, pero finalmente la dirección deportiva que lidera Felipe Miñambres eligió a 'El Chacho'.

Más opciones tuvo Marcelino García Toral, hubo un ofrecimiento serio, un interés más que claro por la entidad viguesa, pero el cántabro no quiso comprometerse con el Celta. Ahora espera ver qué sucede con el Athletic Club, donde Gaizka Garitano tiene su última oportunidad el fin de semana tras el parón de selecciones. Todos los dedos apuntan a que el exentrenador del Valencia ocuparía el banquillo de San Mamés si finalmente se produce esa ruptura.

'El Chacho' tratará de dejar la lucha por el descenso que ha sido la tónica de las últimas dos temporadas. Amparados en Iago Aspas, Coudet tendrá que encontrar otros argumentos en la plantilla como los Santi Mina, Denis Suárez y Hugo Mallo para enderezar el rumbo del equipo de Balaídos, que ha dado pocas alegrías en los años postreros a su afición.

Así es 'El Chacho'

La concepción del juego de 'El Chacho' es muy ofensiva, se preocupa más de que sus equipos ataquen a que defiendan. No es demasiado minucioso con cuestiones tácticas, prefiere tener claros los automatismos para que el balón llegue al área. Eso sí, no se vuelve loco y, si sus armas no le permiten ser un martillo percutor en el lado ofensivo, también es capaz de hacer equipos aguerridos. Así es como ha conseguido éxitos con diferentes plantillas.

Las victorias con Racing de Avellaneda y en Inter de Porto Alegre no se entienden sin Coudet. No era un jugador muy talentoso, pero sus conceptos son claros, los jugadores le entienden y, sobre todo, tiene mucha pasión. Es más 'Cholista' que 'Guardiolista', si hablamos en términos de intensidad. Le encanta utilizar al público a su favor, aunque, por ahora, esta cuestión deberá esperar. Es un agitador puro y duro, por lo que los jugadores del Celta encontrarán en él un nuevo comienzo para todos aquellos que no veían claro hacia dónde iba el proyecto del conjunto olívico.

