La Real Sociedad carbura y pasa por encima del Huesca para ser líder en solitario

La Real Sociedad no tuvo un inicio fácil de temporada. Muchos incluso hablaron de la ausencia de Odegaard, pero los donostiarras van cogiendo el tono con el paso de las jornadas y ante el Huesca demostraron estar a un nivel notable. Oyarzabal, por partida doble, Isak y Portu hicieron los goles de los txuri-urdin; y Rafa Mir puso el tanto de los aragoneses. [Narración y estadísticas: Real Sociedad 4-1 Huesca]

El Huesca continúa así coqueteando con los puestos de descenso, aunque eso no signifique que el equipo no haya merecido mejores resultados en algunos de los partidos que ha disputado en estos primeros compases de La Liga. Frente a la Real, los oscenses tuvieron sus opciones y sobre todo el goleador Rafa Mir y Seoane lo intentaron, pero no pudo ser.

El encuentro dio comienzo bajo una incesante lluvia y como al ritmo de las gotas fue a más el partido. Durante los primeros minutos, no hubo ocasiones claras ni por una ni por la otra parte, pero antes del descanso la cosa se animó. Un error de Maffeo desencadenó un penalti sobre Guridi que acabaría transformando Mikel Oyarzabal, un auténtico especialista en la materia.

Empate y recital

La Real Sociedad se fue a vestuarios ganando por la mínima y fue nada más reanudarse el encuentro en Anoeta cuando Rafa Mir demostró porque es uno de los grandes valores de futuro de nuestro fútbol. Una vistosa combinación con Galán acabó con el gol del futbolista murciano, quien de cabeza batió de manera inapelable a Remiro. No fue un espejismo ya que el Huesca lo había intentando y lo siguió intentando, pero la Real es mucha Real.

Portu celebra un gol con la Real Sociedad en La Liga 2020/2021 LaLiga

Otra vez Oyarzabal salió al rescate de los donostiarras. El capitán, también de cabeza, puso el 1-2 en el marcador. El internacional español aprovechó el centro de medido de Gorosabel para firmar su doblete personal y volver a poner en ventaja a la Real Sociedad ante el Huesca. Después llegaría la sentencia de los txuri-urdin.

David Silva, gracias a una de sus genialidades, generó el tercer gol de los de Alguacil. 'El Mago' asistió a Portu y encarrilaron la victoria para ponerse líderes en solitario. Todavía hubo tiempo para un gol más. Isak culminó el triunfo con el cuarto de la noche para su equipo. Tres puntos para asentarse en lo más alto de la tabla pasadas las siete primeras jornadas.

Real Sociedad 4-1 Huesca

Real Sociedad: Remiro; Gorosabel, Aritz, Le Normand, Aihen; Guridi (Merino, 62'), Zubimendi, Silva (Sagnan, 76'); Portu (Bautista, 76'), Oyarzabal (Roberto López, 76') y Willian José (Isak, 62').

Huesca: Andrés Fernández; Maffeo (Ontiveros, 70'), Pulido, Siovas, Javi Galán (Gastón Silva, 70'); Seoane (Nwakali, 70'), Mosquera, Borja García; Rafa Mir, Sandro (Sergio Gómez, 55') y Ferreiro (Escriche, 55').

Árbitro: Díaz de Mera (Castilla - La Mancha). Amonestó a Aritz y Oyarzabal por la Real y a Escriche por el Huesca.

Goles: 1-0, 35' Oyarzabal (p.); 1-1, 46' Rafa Mir; 2-1, 53' Oyarzabal; 3-1, 67' Portu; 4-1, 75' Isak.

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 7 de La Liga, disputado en el Estadio Reale Arena (San Sebastián, España) a puerta cerrada.