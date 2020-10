Panzeri, el periodista deportivo convertido en mito que cambió la forma de entender el fútbol

"Fue un hombre honrado, un periodista crítico, un librepensador. Se enfrentó al poder y murió solo y olvidado. Sin Panzeri el fútbol tiene los días contados". Con esa sinópsis se presentaba hace unos meses el documental Buscando a Panzeri, una cinta centrada en un personaje revolucionario en el fútbol, sobre todo en el argentino, que con los años quedó en el olvido pese a su importancia.

Dante Panzeri, nacido en Las Varillas, Córdoba (Argentina, 1921) fue un periodista deportivo que trabajó en la profesión desde comienzos de los años 40 hasta su muerte en 1978 a la temporada edad de 56 años por un cáncer de pulmón. Lo suyo era romper con los moldes y vaya que si lo hizo, cambiando el modo de ver el fútbol, entendiéndolo como una "dinámica de lo impensado".

Ese nombre (Dinámica de lo impensado) es el que recibió su libro publicado en 1967 y reeditado en 2012 por la editorial española Capitán Swing. "Este libro no sirve para nada", escribió el propio Panzeri. No en cuanto a aprender del fútbol, a jugarlo, sus tácticas, etc. Pero sí para comprender este deporte desde lo que escapa de la lógica y va más allá. El talento de futbolistas que no puede ser explicado y tampoco estudiado.

'Dinámica de lo impensado' (Dante Panzeri, Capitán Swing)

Siempre fue en contra de aquello del fútbol-negocio que ahora, más de 50 años después la publicación de su libro, tan de actualidad está. Lo describía como el "show internacional de la seriedad", cuando el fútbol, para él, tenía que escapar de eso. Tampoco le gustaba la importancia que se le solían dar a los entrenadores, las desorbitadas cantidades de dinero que ganaban los futbolistas y las intenciones de los directivos. Visto lo visto, el fútbol evolucionó justo a lo que más repudiaba.

De los técnicos, cuestionó su figura con palabras como estas: "Un director técnico (entrenador) que sepa de fútbol puede colaborar a lo sumo en un diez por ciento para conseguir un triunfo. El sistema de juego no existe. Es un invento de los que no entienden de fútbol". Normal que acabara enfrentado a grandes entrenadores como Juan Carlos Lorenzo, quien en España llegó a dirigir al Mallorca y el Atlético de Madrid. "¿Cómo no voy a poder dirigir? Si Lorenzo dirigió en dos mundiales, cualquiera puede hacerlo", dijo Panzeri tras desafiado por Lorenzo a entrenar.

El juego es el jugador. El estilo es el jugador. Siempre decide el jugador Dante Panzeri, periodista deportivo

Panzeri pasó por prensa escrita, radio y televisión. Sobresalió por encima de lo clásico y sus narraciones de partido escapaban de la jugada para darle emoción. Su legado quedaría por siempre en sus opiniones, sobre todo en prensa escrita, sus críticas. Una de ellas, cuando trabajaba en televisión casi le cuesta una bronca de más que palabras con Alberto Armando, presidente de Boca Juniors durante más de 20 años.

Como periodista, Panzeri tenía muchas particularidades. Como la de no entrevistar a los futbolistas. "No tienen mucho para decir. Hablan con su cuerpo, con su performance. Nada encuentro interesante de lo que puedan decir". Y así se mantuvo incluso cuando tuvo delante a los Pelé, Di Stéfano y compañía que participaron en el Mundial de Chile de 1962 que él cubriría.

Se opuso al Mundial del 78

Otro Mundial, el de 1978, nunca lo llegó a ver por su muerte. A esta cita se opuso firmemente y hasta le presentó al presidente de aquel Mundial una carpeta explicando que no se podía celebrar porque en el país había otras prioridades como salud, vivienda y educación. Lacoste, la máxima autoridad de la organización, le atendió mal y "agarró la carpeta, la tiró a la basura y le dijo: 'Esto es un acto político, hasta luego Señor Panzeri'", cuenta su esposa Maria Luisa en el documental estrenado este verano.

"El fútbol será siempre antiguo. Porque no es ciencia que pueda enseñarse. Es imprevisto. Es improvisación. Tiene que ser improvisación [...] Lo que ocurre en la cancha... lo organizan las circunstancias y lo decide el imprevisto". Estas palabras bien explican la forma de entender el fútbol de Panzeri. En contra de la 'falsa profesionalización del deporte', que nunca podrá explicar la magia en las botas de futbolistas como Leo Messi.

Revolucionario. Tanto en lo futbolístico como en lo periodístico, con la verdad por bandera. "Con verdad se vende menos (por ahora…) pero se gana más. Todo público consume lo que se le fabrica. El público no fabrica su consumición". Eso le costó muchos enemigos, pero también le ayudó a que su nombre quedara para la historia como un personaje que merece la pena conocer.

[Más información - Maradona se enfada por las burlas recibidas por su máscara futurista 'antiCovid']