El miedo de Simeone con el cierre del mercado de fichajes en el Atleti: "Estoy preocupado"

El Atlético de Madrid empató contra el Villarreal sin ver portería. Sin embargo, la preocupación de Simeone es mínima. El técnico ve positiva la actitud del equipo y simplemente cree que es cosa de encontrar la puntería necesaria en ataque. Su única duda ahora mismo es el mercado de fichajes, del que ha confesado estar atento para que no ocurran cosas negativas en las últimas horas.

Simeone ha asegurado ante los medios de comunicación que se encuentra "ocupado y preocupado porque hasta el final siempre pueden pasar cosas". "Esperemos que no haya sorpresas", ha subrayado el argentino. Su intención es terminar "el mercado con la expectativa" que tienen en estos momentos y que se basa en no modificar nada del equipo. El objetivo es "volver en el partido contra el Celta con la plantilla" con la que estarán todo el año.

El técnico del Atleti, además, ha negado cualquier información sobre Lucas Torreira. El jugador ya habría pasado el reconocimiento médico con el club, pero hasta que no se certifique alguna salida no tiene hueco en la plantilla. Simeone, pese a los notables rumores, ha indicado que no está "ni enterado de eso", por lo que no tiene "nada que decir".

Pese a la calma del Cholo, que ha vuelto a subrayar el "gran partido" realizado "desde la intención y el compromiso, pero sin lucidez" en ataque, la realidad del Atlético de Madrid es que suma dos empates consecutivos reflejando una gran falta de gol. Una imagen muy diferente a la presentada en el primer encuentro de su temporada liguera, ante el Granada, y donde se vio un gran potencial de cara a portería.

El 6-1 cosechado ante el conjunto andaluz, donde Luis Suárez fue uno de los destacados con un doblete en su estreno como rojiblanco, es cosa del pasado. Ni ante el Huesca, un recién ascendido, ni ante el Villarreal se ha podido sumar un tanto a la cuenta individual del equipo.

Pero Simeone no quiere comparaciones respecto a la temporada pasada: "Desde mi perspectiva la presión es diferente. El equipo es mucho más intenso y se ve la búsqueda de intentar forzar el error de los rivales".

Luis Suárez, en su debut con el Atlético de Madrid Reuters

La duda del delantero

El Atleti solo ha realizado un fichaje en ataque. El de Luis Suárez, muy esperado y que ha generado un gran revuelo entre la afición por la trayectoria del uruguayo. Sin embargo, su incorporación servía simplemente para tapar el hueco de Morata. Es decir, con Diego Costa y Joao Félix el equipo colchonero mantiene prácticamente igual su punta de ataque, que no terminó de convencer la temporada pasada.

Es por ello que se ha mantenido a la entidad en el mercado hasta última hora. Cavani, otro veterano del fútbol europeo y que actualmente busca equipo como agente libre, se situó como opción factible para reforzar la delantera de Simeone. Pero el mercado está cada vez más cerca de cerrarse y salvo Torreira, el Atlético ha restado urgencia al fichaje de otro atacante.

