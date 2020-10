El Alcorcón podría haber cometido alineación indebida en su partido contra el Zaragoza

Malas noticias para la Agrupación Deportiva Alcorcón que podría ver como pierde el punto conseguido en su partido frente al Real Zaragoza tras haber empatado contra el conjunto zaragozano en su duelo correspondiente a la cuarta jornada del campeonato nacional de liga de Segunda Divisón.

El AD Alcorcón podría haber cometido alineación indebida en su enfrentamiento con el Real Zaragoza que se ha producido este sábado y que ha finalizado con un resultado de 0-0. Sin embargo, el equipo maño podría recibir una gran noticia si finalmente se comprueba esa alineación indebida del conjunto madrileño.

De confirmarse esta noticia, el Real Zaragoza recibiría los tres puntos del encuentro y lo cierto es que tiene motivos para confiar no le faltan, ya que el AD Alcorcón permaneció desde el minuto 74 hasta el 83 con cinco futbolistas que tienen ficha del equipo filial, algo que no está permitido y que podría llevar a incurrir en una falta de alineación indebida.

El técnio del AD Alcorcón, Mere Hermoso, ha hecho coincidir a cinco futbolistas del equipo filial en el terreno de juego al mismo tiempo, lo que implicaba que solo haya seis jugadores de la primera plantilla, cuando el reglamento marca que tiene que haber siete como mínimo de forma obligatoria.

El fallo del equipo madrileño llegó cuando Castro, Bravo, Barbero, Arribas y Sosa coincidieron en el terreno de juego, momento en el que se habría producido esa alineación indebida que podría traer graves consecuencias para el equipo de Alcorcón. La salida de Sosa al terreno de juego en el minuto 73 en sustitución de su compañero Bellvis dio origen al problema, que se prolongó hasta la salida del terreno de juego Juanma en sustitución de Ernesto.

El caso quedará ahora en manos de la Real Federación Española de Fútbol que tendrá que comprobar que efectivamente, el Alcorcón ha incurrido en una alineación indebida que podría darle el partido por perdido por un resultado de 0-3 cuando se produzca la reclamación del equipo maño.

Este hecho además se ha producido sin que el AD Alcorcón haya notificado ninguna asuencia o problemas por caso de enfermedad en el equipo o de fuerza mayor, algo que podría haber sucedido en la situación actual en la que se encuentra toda la sociedad, donde el coronavirus puede impedir a los equipos completar sus convocatorias si algún jugador se encuentra contagiado o en cuarentena tras haber estado contagiado con alguien que haya sido positivo.

El técnico del Alcorcón, Mere Hermoso, manifestó su pesar por la situación y aseguró que si hay alineación indebida por parte de su equipo, será culpa suya: "No me quiero pronunciar y veremos finalmente cómo ha sido. Esperemos no haber cometido un error y si lo hemos cometido es responsabilidad mía".

Sobre el encuentro aseguró que, a pesar de que su equipo dominó en el segundo tiempo, les faltó ambición: "En la segunda la expulsión (del Zaragoza) cambió la dinámica del partido, tuvimos el dominio pero no generamos mucho. Tenemos que generar bastante más y para ello debemos tener un espíritu más ambicioso. Hoy no hemos demostrado ambición".

