Koeman condena a Riqui Puig: "Le dije que lo iba a tener muy complicado para jugar"

Ronald Koeman, entrenador del FC Barcelona, dijo que "estuvo hablando con el canterano Riqui Puig ayer viernes sobre que lo iba a tener muy complicado para jugar porque tiene mucha competencia" al finalizar el Trofeo Joan Gamper ante el Elche CF, en el que el conjunto azulgrana venció por 1-0 con gol de Antoine Griezmann.



"Le recomiendo que se vaya cedido para que pueda seguir creciendo, igual que pasa con otros jugadores jóvenes del equipo", explicó a Esport 3 después de no convocar a Riqui Puig y de que la emisora RAC 1 desvelara este sábado que el técnico holandés no cuenta con el joven canterano para esta temporada.



"A mí me gusta que el equipo tenga una buena presión y hoy lo hemos conseguido. Los primeros 25 minutos han sido los mejores del equipo y hemos tenido opción para ganar 3 o 4 a 0, pero hemos fallado ante portería y eso provoca que me vaya descontento", explicó el entrenador a los medios del club.



Ronald Koeman en el banquillo del Barça Twitter (@RonaldKoeman)

Koeman tan solo realizó cuatro sustituciones en el último test del Barcelona antes del comienzo de la Liga, que tendrá lugar el fin de semana que viene ante el Villarreal, también en el Camp Nou.



Uno de los que cuenta con muchos números de ser titular es Coutinho, de quien Koeman elogió "su trabajo, tanto en el aspecto físico como técnico" y quien considera "muy importante para el equipo".



Respecto a Miralem Pjanic, que debutó hoy en el Camp Nou, dijo que "no se pueden sacar muchas conclusiones porque aún tiene que mejorar en el aspecto físico después de superar el coronavirus".

Riqui Puig, sin suerte en el Barça

Ronald Koeman, con su decisión, ha echado un jarro de agua fría a la afición azulgrana, que tenía muchas esperanzas puestas en el rendimiento de Riqui Puig para este año. El canterano, que no había tenido apenas protagonismo con Ernesto Valverde, fue una de las nuevas piezas introducidas por Quique Setién para intentar recuperar el estilo. Sin embargo, los malos resultados cosechados por el corredor cántabro terminaron por empañar esa nueva idea.

Riqui Puig con Quique Setién FC BARCELONA

Ahroa, con la llegada de Koeman y la esperada reestructuración de la plantilla, se esperaba que Riqui fuera una de las grandes piezas del nuevo Barça junto a jugadores como jóvenes como Trincao o Pedri. Sin embargo, hoy ha saltado la sorpresa y Koeman la ha confirmado más tarde. No cuenta con el joven centrocampista para esta temporada.

El club todavía no se ha pronunciado acerca de este decisión tomada por el técnico holandés, el cual ha recomendado a Riqui que la mejor opción es salir para poder disfrutar de los minutos que con él no va a tener. Por ello, y con la temporada ya en marcha, el FC Barcelona tendrá la difícil tarea de buscar una salida al jugador que agrade a ambas partes, tanto al futbolista como al club, ya que debe elegir bien su movimiento si de verdad siguen considerando a Riqui Puig como una de las perlas de La Masía y como un nombre importante del nuevo Barça, algo que Koeman no ha considerado así.

