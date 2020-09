Luis Suárez pone rumbo a Italia y la vía Juventus se mantiene abierta

Nuevo giro en el futuro de Luis Suárez. El delantero uruguayo ha tomado un vuelto este jueves a mediodía en el aeropuerto de El Prat en dirección a Perugia, tal y como informa el diario MARCA. El motivo no es otro que el examen que debe superar para poder optar a la nacionalidad italiana y así tener oportunidad de jugar en la Juventus.

Esto quiere decir que Suárez no ha bajado los brazos con su oportunidad de vestir de bianconero la próxima temporada. En los últimos días se apuntaba lo contrario y que, incluso, no iba a tratar de obtener la nacionalidad al haber posibilidad de que los trámites no se hicieran antes del 5 de octubre, fecha en la que se cierra el mercado de traspasos.

La cuestión es que la Juventus quiere a Suárez sin ocupar una de las fichas extranjeras para la próxima Champions League. Si llega a la entidad de Turín sin tener la nacionalidad italiana se quedaría sin jugar la máxima competición continental y es algo que trata de evitar.

Luis Suárez, en su coche particular REUTERS

Suárez entrenó; Vidal, también

Miralem Pjanic y Jean-Clair Todibo han sido las principales novedades en el entrenamiento de este jueves del FC Barcelona, en el caso del bosnio porque fue su primera sesión, mientras que el francés se reincorporó al trabajo grupal.

Pjanic, ex de la Juventus, llegó este martes y hasta hoy jueves no se entrenó. Todibo, después de haber dado positivo por Covid-19, ya vuelve a estar a disposición del entrenador.

Mientras resuelven su futuro, Luis Suárez y Arturo Vidal, que no han sido convocados para ninguno de los dos amistosos que ha jugado hasta ahora el equipo (Nàstic de Tarragona y Girona) también estuvieron presentes en el entrenamiento. El chárrua puso rumbo al aeropuerto tras la sesión y el chileno está a punto de cerrar su pase al Inter de Milán.

El equipo azulgrana volverá a entrenarse este vienes a las 11:00 horas y el sábado jugará el último amistoso de pretemporada, el torneo Joan Gamper frente al Elche.

