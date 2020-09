El aviso de Tana a la directiva de la UD Las Palmas: "Voy a llegar hasta el final"

Tana ha certificado su salida de la UD Las Palmas por medio de un extenso comunicado donde responde a las acusaciones del club y agradece el apoyo de los compañeros con los que ha trabajado día a día. El jugador canario ha sufrido una investigación por parte de la entidad donde, tal y como ha publicado EL ESPAÑOL, se le llegó a perseguir en coche.

El jugador no hace referencia a acciones concretas, pero sí deja claro en esta nota de despedida que llegará "hasta el final" para demostrar que la mayoría de cosas de las que se le acusan son falsas. El canario hace referencia a la profesionalidad que ha demostrado en todos sus años como deportista y ha recalcado que la forma en la que se despide no era la que pretendía.

"Termina mi etapa en el club de mi vida, con el equipo que animé desde pequeño y con los colores por los que he luchado con orgullo. Nunca pensé que llegaría este momento tan amargo y mucho menos de esta forma tan injusta", comienza en su nota oficial. Tana reconoce que "en el pasado" cometió "errores como cualquier persona". Sin embargo, deja claro que "actualmente" tiene "la conciencia muy tranquila".

G R A C I A S pic.twitter.com/oV1iViqztL — Tana (@tanadp_24) September 8, 2020

"Mi comportamiento ha sido totalmente profesional. Mis abogados y yo entendemos que no existe ningún acto de indisciplina ni que incumpla el régimen interno y, por tanto, no existe ningún argumento por el cual el club pueda resolver mi contrato", ha indicado.

"A veces en la vida uno no puede elegir cómo despedirse y esto me duele mucho. Nunca fue mi intención irme así, pero me voy con la cabeza bien alta, sabiendo que en ningún momento he faltado al respeto a esta institución", ha explicado acerca de su despedida. Justo ahí, Tana manda un mensaje claro al club: "Pero por mucho que me duela tengo que seguir luchando por mi futuro y el de mi familia. Por este motivo voy a llegar hasta el final para que nada ni nadie manche mi honor como profesional y salga toda la verdad".

Tana durante una rueda de prensa de la UD Las Palmas en 2018 UD Las Palmas

Adiós a la afición

El jugador, pese al frente abierto con el club, no ha querido perder la oportunidad de despedirse de los aficionados. Tana ha recordado que ha tenido que luchar "contra muchos obstáculos" hasta el punto de sacrificar "muchas cosas" de su "vida personal". Todo para cumplir el sueño de su vida: "Jugar en el primer equipo de la UD Las Palmas":

"Aquí he cumplido muchísimos sueños que tenía desde niño y muchos más que ni llegué a soñar y puedo decir con orgullo que el camino no ha sido en vano. Infinitas horas de entrenos, viajes y concentraciones, pero cada segundo ha valido la pena porque aquí he sido muy feliz", ha subrayado.

"A pesar de todo lo sucedido, quiero agradecer a las personas que me han ayudado durante todo este tiempo en el club. Gracias a aquellos que me habéis ayudado a crecer como persona y como futbolista y, sobre todo, a todos los que me habéis arropado cuando las cosas no salían bien".

