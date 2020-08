Lío en la Champions femenina: ¿el entrenador del PSG consuela o mete mano a la futbolista?

El Olympique de Lyon y el Wolfsburgo se enfrentarán este domingo por convertirse en el campeón de la Women's Champions League 2019/2020. Si los alemanes vencieron en semifinales al Barcelona, las vigentes campeonas protagonizaron un duelo francés en la otra semifinal.

El Lyon ganó el billete a la final de la Champions femenina después de la victoria por 0-1, pero la imagen que ha dejado tras de sí el partido y que no ha tardado en hacerse viral es la del técnico del PSG junto a una de sus jugadoras. Sandy Baltimore tan solo estuvo sobre el terreno de juego 26 minutos.

La futbolista entró sustituyendo Nadim y antes de haber jugado media hora, Olivier Echouafni la sustituyó por Brunn. Hasta ahí podría no haber noticia y es que a muchos jugadores antes que a ella los han cambiado en situaciones similares, pero lo grave (o no) aquí es la secuencia del cambio.

Excuse me, what is he doing? https://t.co/JZGhex6dDe — Hope Solo (@hopesolo) August 26, 2020

En las redes sociales el vídeo ha corrido como la pólvora e incluso Hope Solo se ha hecho eco de él en Twitter. La leyenda del fútbol femenino en Estados Unidos escribió un tuit acompañando el mismo por el vídeo de la discordia: "Perdona, ¿qué está haciendo él?".

Y es que en la secuencia se puede ver a Baltimore abandonando el verde destrozada. 26 minutos y cambiada en una semifinal de la Women's Champions League y con todo en juego. El marcador lucía por entonces el 0-1 que a la postre sería definitivo. Su entrenador, Echouafni, fue a su encuentro y donde unos ven consuelo otros ven un manoseo innecesario.

Es este toqueteo o como se dice comúnmente 'meter mano' lo que ha hecho que muchos protesten en sus redes sociales. Unos creen que hay intención de sobar, mientras que otros no ven nada más allá que un gesto inocente de consolar a su pupila tras el golpe sufrido.

Discriminación

Y de este gesto cuestionado a la denuncia de la española Irene Paredes. La internacional es indiscutible en el centro de la defensa del PSG y una voz autorizada dentro del fútbol femenino. Es por eso que la central ha criticado que en la máxima competición continental no haya VAR.

"No entiendo por qué no hay VAR en la Champions femenina. Es parte de la discriminación, lo digo así y no me voy a esconder. Si queremos igualdad, esto tiene que ser igualdad. Si estamos los mejores de Europa, necesitamos a las mejores árbitras de Europa, necesitamos la ayuda del VAR y de momento no la tenemos", afirmó Irene Paredes tras la derrota en semifinales.

"No suelo decir nada del arbitraje pero queda a la vista que no ha estado al nivel. No ha hecho más que sacarnos tarjetas amarillas, lo cual te condiciona bastante. Si hubiese arbitrado para los dos igual hubiese sido diferente", sentenció la futbolista vasca después de la rigurosa expulsión de su compañera Grace Geyoro.

