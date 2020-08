El Atlético confirma qué cinco futbolistas son positivo por Covid y se pierden la Champions

Comienza la fase final de la Women's Champions League. En semifinales habrá seguro un equipo español y es que en cuartos se enfrentan el Atlético de Madrid y el Barcelona. En lo que se refiere al conjunto rojiblanco, cinco bajas importantes por causa del coronavirus.

Dani González, técnico colchonero, ha ofrecido la lista de convocados y en ella hay cinco ausencias por ser positivo en la Covid-19: las españolas Silvia Meseguer y Laia Aleixandri, la venezolana Deyna Castellanos, la mexicana Charlyn Corral y la colombiana Leicy Santos.

Hasta Bilbao viajan 17 futbolistas, las 14 disponibles del primer equipo y tres jugadores del filial que estaban inscritas en la Champions femenina: la portera Jana Xin, la defensa Sonia Majarín y la centrocampista Leire Peña. El resto de la convocatoria la completan: la portera sueca Hedvig Lindahl, las defensas Alia Guagni, Merel van Dongen, Carmen Menayo, Kylie Strom y Aissa Tounkara, las centrocampistas Ángela Sosa, Amanda Sampedro, Jade Moore, Alex Chidiac y Turid Knaak y las delanteras Toni Duggan, Anita Marcos y Emelyne Laurent.

La brasileña Ludmila Silva también se encuentra en la expedición del Atlético, aunque no puede jugar el partido de cuartos de final frente al Barça por sanción. Las futbolistas francesas Pauline Peyraud-Magnin y Grace Kazadi viajan junto al resto del equipo, pero no pueden jugar al no estar inscritas en la competición por esa normativa de la UEFA que dice que no se puede incluir a más de seis refuerzos.

Identidad revelada

Hasta este momento no se había conocido quiénes eran las jugadoras que habían dado positivo en los test PCR. El Atlético de Madrid ha querido acabar con las especulaciones a través de una nota oficial: "Al respecto de los cinco casos positivos en Covid-19, los Servicios Médicos del club han dado su autorización para revelar su identidad y terminar así con las especulaciones".

"Todas ellas se encuentran aisladas en sus domicilios, sin presentar sintomatología y en continua comunicación con los servicios médicos del club que llevan un control individual de cada una de ellas siguiendo las pautas del protocolo Covid y el seguimiento de la Clínica Universidad de Navarra.", explicó el club colchonero", continúa la nota.

Reacciones

Deyna Castellanos ha hablado tras conocerse que ella es una de las infectadas: "Hace aproximadamente una semana fui notificada que di positivo en la prueba de la Covid-19 y desde entonces he estado aislada y siguiendo todas las recomendaciones protocolarias de salud que me ha recomendado el club".

"Los últimos días han sido difíciles y llenos de esperanza para poder recibir el alta y reincorporarme al equipo. Desafortunadamente los tiempos no nos dieron y en estos momentos estoy enfocada en la recuperación y en apoyar a mis compañeras en el partido de este próximo viernes", ha continuado la futbolista.

"Estaba muy ilusionada por competir, me sentía lista. Pero sé que más pronto que tarde podré reponerle su cariño y apoyo con goles. Saldremos de esto con empatía y con esfuerzo de todos. Nos vemos pronto desde la cancha", ha finalizado la venezolana a través de un comunicado.

Charlyn Corral también ha hablado de su situación: "Conforme pasaron los días empecé a sentirme mejor y con más fuerza, lo que me permitió retomar la actividad física desde casa. Sin embargo, en las pruebas PCR siguientes el resultado fue el mismo. Lamentablemente, esta situación me deja sin la posibilidad de reintegrarme con mis compañeras en la preparación rumbo a la Champions, algo que definitivamente me duele, ya que al igual que ellas estuve trabajando durante mucho tiempo. Sé que lo más importante por ahora es la salud y recuperarme al cien por ciento".

"También aprovecho esta situación para hacer conciencia, que esta enfermedad nos puede afectar a todos, por lo que no debemos bajar los brazos, pues la salud no es algo que tenemos garantizado. Me gustaría mandar mucha fuerza a todas las personas que siguen peleando contra el virus, deseando una pronta recuperación", ha concluido la mexicana.

