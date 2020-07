El New York City investiga a Villa por una acusación de acoso sexual: "Me tocaba cada día"

El delantero español David Villa ha negado las "acusaciones completamente falsas" de acoso sexual vertidas por una extrabajadora del New York City, club que abandonó en 2018, mientras que el club estadounidense ha anunciado la apertura de una investigación para aclarar los hechos.

El pasado 17 de julio, una mujer que se identifica como Skyler B en su cuenta de Twitter (@ItsmeskylerB) y que asegura ser extrabajadora del New York City realizó duras acusaciones sobre el delantero español.

"Pensé que estaba teniendo la oportunidad de mi vida cuando obtuve unas prácticas. Lo que obtuve fue que David Villa me tocaba cada día y mis jefes pensaban que era un gran material cómico. Las mujeres lo suficientemente valientes como para contar sus historias en voz alta son mis heroínas. Algún día. Garantizo que si alguien mencionara mi nombre a David Villa, no sabría quién soy. Nunca me llamó por mi nombre. Raramente pasaba un día sin que él me agarrara o me acosara verbalmente, pero nunca se molestó en aprender mi nombre", aseguró.

A través de un comunicado, el New York City dijo haber "tomado nota de las acusaciones realizadas por una extrabajadora en las redes sociales". "Nos tomamos este asunto extremadamente en serio y no toleramos el acoso de ningún tipo en ninguna área de nuestra organización. Inmediatamente iniciamos una investigación sobre el asunto", expuso el club neoyorquino.

Por su parte, Villa ha reconocido ser "consciente" de "algunas acusaciones indeterminadas y ambiguas" y las ha negado "tajantemente", al tiempo que las ha calificado de "falsas".

En un comunicado, el delantero español ha explicado que no ha recibido "ninguna comunicación" sobre este tema antes de la denuncia en la red social "ni por parte de esta persona ni del New York City". Así, ha señalado que "entiende" por lo que ha leído en Twitter que la denunciante "era una becaria" que "dejó el club al final de 2019", un año después de que él se fuese.

"Nunca he escuchado nada de estas acusaciones desde el club o desde ninguna otra fuente hasta que fueron posteadas el pasado fin de semana", ha insistido, asegurando que "por supuesto" cooperará con el New York City "porque sus acusaciones también están dirigidas al club".

"Jugué cuatro temporadas en New York City y siempre me sentí querido y respetado por todo el mundo dentro y fuera del club", ha remarcado. "Por lo tanto, es difícil entender por qué surgen estas acusaciones falsas cuando yo dejé el New York City en diciembre de 2018, hace más de un año y medio".

Por otra parte, ha indicado que "el acoso es un problema muy importante para la sociedad". "Es muy lamentable para aquellos que sí han sufrido acoso que otras personas se acojan a ello como excusa para realizar falsas acusaciones", ha lamentado Villa.

Por último, y mientras el equipo legal trabaja para aclarar estas acusaciones, Villa ha pedido "respeto" a su "derecho a la presunción de inocencia".