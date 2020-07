“Soy un puto animal”: el vídeo viral de Nano Mesa en la celebración del Cádiz

Histórico ascenso del Cádiz el que consiguieron este domingo después de que el Oviedo sorprendiera al Zaragoza y les batiera en La Romareda. Los andaluces regresan a la primera categoría del fútbol español 14 años después y tras un paso por la Segunda B, vuelven a Primera División. El equipo de Álvaro Cervera se ha mostrado igual de fuerte que el resto del año en este regreso del fútbol tras el parón por el coronavirus y han podido certificar el trabajo del resto de la temporada.

Tras la noticia, llegó la fiesta. Después de las imágenes del sábado en las que la gente abarrotó las calles antes del partido, las celebraciones fueron algo más moderadas con la afición. En cualquier caso, la noche dejó muchos momentos con los jugadores que ahora corren por las redes sociales como la pólvora. Este es uno de ellos con Nano Mesa como protagonista.

"¿Tú eres de llorar? ¿Has llorado ya?", le preguntaba el periodista y la respuesta dejó a todo el mundo tan conmocionado como simplemente las imágenes. "No todavía no, pero soy un puto animal, hermano. Estoy muy emocionado, bro", explicaba Nano Mesa. "Has vivido momentos en el fútbol pero, ¿como este?", repreguntaba el compañero de Cádiz TV. "Ninguno hermano, ninguno. He estado en Primera, he estado en cosas buenas, pero un ascenso como este es increíble", sentenciaba el jugador amarillo.

No fue la única frase para la historia cadista que dejó la noche. Cervera, el artífice de este ascenso y nuevo héroe de 'La Tacita de Plata', también tuvo su momento en la fiesta. "Bueno, la historia está por hacer, esto es Cádiz y aquí hay que mamar", respondía cuando le felicitaban por hacer historia con el equipo andaluz.

Una fiesta descontrolada

Con gritos de "A Primera, a Primera" los jugadores del Cádiz han celebrado esta noche su ascenso a Primera División, en un acto festivo desarrollado en la Ciudad Deportiva, manifestación de alegría que también han expresado los aficionados en las calles de la población.

Coches haciendo sonar las bocinas por las calles y aficionados ataviados con banderolas y bufandas han llenado de colorido la celebración. La fuente de Puerta de Tierra, lugar de reunión en las celebraciones del Cádiz, ha permanecido vallada y custodiada por la Policía Nacional, pero allí se reunieron más de un centenar de seguidores cadistas.

FIESTA: así está Puertas de Tierra, en Cádiz se viene una noche larga... ( @icabenitez) pic.twitter.com/027hfEG3jJ — SportsCenter (@SC_ESPN) July 13, 2020

El Ayuntamiento de Cádiz hizo un llamamiento a la "responsabilidad" de la afición del Cádiz CF, a la que pidió "sentido común, civismo" y que siga "las recomendaciones de las autoridades sanitarias" para evitar un posible rebrote de coronavirus en la celebración del ascenso a Primera.

El Cádiz, que suma 69 puntos en el liderato de Segunda División, logró el ascenso a la máxima categoría después de catorce años, tras el descenso de la campaña 2005/2006. El último partido de Liga del Cádiz, disputado el sábado en el estadio Ramón de Carranza contra el Fuenlabrada, se saldó con derrota de los gaditanos (0-1), a los que les servía un empate para ascender.

