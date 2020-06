Juan Carlos Unzué y la ELA: "La muerte es parte de la vida, debemos perder ese miedo"

Juan Carlos Unzué conmocionó al fútbol español este jueves cuando anunció que sufre ELA, esclerosis lateral amiotrófica. El exportero y entrenador padece una enfermedad neurogenerativa que, lamentablemente, no tiene cura y afecta a unos cuantos de miles de pacientes en España. Pero el navarro dejó un gran ejemplo en su discurso y está mostrando una increíble fuerza de voluntad.

El mismo día que anunció que sufre ELA se pasó por la noche por los micrófonos de las radios españolas. En El Partidazo de COPE volvió a dejar un mensaje para pensar. Sabe que no hay esperanzas para que se cure, pero afronta la vida sin miedo a la muerte. Ese es el consejo que nos deja a todos.

"No he sido de actuar. Si no hubiese estado con este estado de ánimo no estaríamos hablando en estos momentos. Una de mis mayores virtudes es la naturalidad y hoy he transmitido lo que siento. A día de hoy estoy en una fase en que todo lo esencial valgo por mí mismo", dijo sobre su situación ante esta noticia.

Reconoció que es consciente de las dificultades que entraña esta enfermedad y los efectos que ya va notando: "Me cuesta subir escaleras. En líneas generales la progresión durante estos últimos meses ha sido lenta. La mejora es más mental que física".

Y añadió sobre los primeros síntomas: "Fueron saliendo con la bici. Ponía mi cuerpo con intensidad alta. El problema es que los calambres seguían activos por la noche. Mi sistema nervioso seguía activo. Luego perdí movilidad en la mano izquierda. El pasado verano me dieron un primer diagnóstico. Hay momentos para todo".

Sergio Ramos y Dani Parejo, en el homenaje a Unzúe REUTERS

El Real Madrid se quiso acordar de la figura de Juan Carlos Unzué en el partido ante el Valencia. Sergio Ramos ha saltado al Alfredo Di Stefano con una camiseta especial mandándole ánimos. "Mucho ánimo Unzué, estamos contigo", rezaba la camiseta especial que sostuvieron Dani Parejo y el capitán blanco antes de comenzar el partido.

El club ya había hecho un comunicado acordándose del que fuera portero, entre otros, del Sevilla. "Desde el Real Madrid C. F. queremos transmitir todo nuestro cariño y ánimo a Juan Carlos Unzué. Estamos junto a él y a su familia en su lucha contra la enfermedad con todo nuestro apoyo y nuestra fuerza", exponía el comunicado oficial que publicaron en la web oficial.

Su futuro

Mantiene a su vez un gran estado de ánimo y da las claves: "Soy consciente de lo que me va a venir más adelante, a día de hoy no tengo esperanza en la cura del ELA. La muerte es parte de la vida, nacemos para esto. Debemos perder ese miedo. Cuando tienes una situación como la mía es posible que pierdas ciertos miedos. Te ayuda a disfrutar más del hoy, del presente. Me reconforta y me ayuda".

Respecto a su futuro es consecuente: "No quiero dar pena. Me echaré a un lado. Mientras tenga fuerza, voy a visitar muchas de las ciudades de España con mi mujer", concluyó.

[Más información: Juan Carlos Unzué, exentrenador de Celta y Girona, diagnosticado con ELA a los 53 años]