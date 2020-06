La Fórmula 1 pide la vuelta de Fernando Alonso: "Si Renault necesita reputación, encaja"

Los rumores sobre el regreso de Fernando Alonso no cesan. El baile de pilotos que hubo semanas atrás dejó a Renault con un asiento vacante para la temporada 2021 y el nombre que más suena desde entonces es el del piloto asturiano. De momento, la escudería francesa no está decidida a acometer ningún movimiento y seguirá esperando mientras se va definiendo la temporada 2020.

Pero desde la Fórmula 1 y su entorno siguen presionando a Renault para que vaya a por Fernando Alonso. El último en hacerlo ha sido el expiloto Paul di Resta. El escocés ha valorado las que serían las opciones de los galos para el que sería el compañero de Esteban Ocon en 2021 y tiene claro que la mejor opción posible es la del dos veces campeón del mundo.

Si bien Sebastian Vettel es otra opción que se mantiene en la recámara, para Di Resta, el piloto alemán no es la opción adecuada para aterrizar en Renault en 2021. Vettel, que ya anunció su marcha de Ferrari, no ha definido su futuro aunque la situación de la parrilla para la próxima temporada invita a pensar que se tomará un descanso de la competición.

Vettel y Hamilton

"No creo que Sebastian Vettel sea la pieza adecuada para Renault", ha dicho Di Resta en declaraciones para Sky F1 y que recoge la web Soy Motor. Di Resta se decanta por Fernando Alonso, quien ve que encajaría con las pretensiones de Renault de dar un salto hacia adelante ahora que surgen, incluso, dudas sobre su futuro en el Gran Circo.

"Fernando Alonso ha estado ya allí; a alguna gente le gusta y a otra, no, pero si necesitas a alguien con reputación y a alguien que coja impulso y muestre pasión por pilotar, podría ser la pieza adecuada, sobre todo porque las reglas no van a cambiar de forma tan rápida", explicó el ex de Force India.

