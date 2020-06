Olivier Giroud admite que renovó con el Chelsea por temor al coronavirus

Olivier Giroud ha sido uno de los protagonistas de esta temporada por los rumores que le colocaban lejos de Stamford Bridge. Sin embargo, el delantero francés continuará en el conjunto londinense y ha explicado el porqué ha decidido seguir en el Chelsea pese a tener pie y medio fuera del club.

Era a finales de este mes de junio cuando vencía su contrato con la entidad de Londres, pero antes de que esto sucediese las partes, jugador y club, llegaron finalmente a un acuerdo para extender el acuerdo de vinculación durante una temporada más.

A través de la web del Chelsea, Giroud ha explicado parte de sus motivos: "Aproveché mis oportunidades y devolví la confianza al entrenador. Por eso el club me ofreció la oportunidad de seguir y yo acepté. Me gusta estar aquí y quiero seguir ganando títulos". Sin embargo, otra razón pesó mucho a la hora de tomar la decisión.

El coronavirus

El delantero galo ha comentado que con toda la situación que se ha vivido en los últimos meses a causa de la pandemia no se sentía "muy cómodo" con el proyecto de abrir una nueva página de su carrera en otro país diferente: "Además, con toda la situación del coronavirus, no me sentía muy cómodo con la idea de salir al extranjero y sacar a mi familia de su ambiente. Pienso mucho sobre la calidad de vida y aquí tenemos un buen hogar".

Celebración de Giroud de su gol en la Supercopa de Europa 2019 Reuters

Giroud continuará así un año más en el Chelsea y podrá acabar sin pensar en su futuro lo que queda de presente temporada con los blues, ya que será a partir del 17 de junio cuando se reinicie la Premier League. De hecho, el organismo ya ha dado el visto bueno a que puedan disputarse amistosos, a modo de pretemporada, antes de que se reanude el campeonato.

