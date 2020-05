"Vendí la medalla de campeón del mundo y lo gasté todo en cocaína"

Hace 15 años, Sao Paulo conquistaba el Mundial de Clubes tras ganar en la final al Liverpool por 1-0. Uno de los integrantes del equipo campeón era Flávio Donizete.

El exfutbolista, que se retiró en 2019, en principio no iba a estar convocado, pero la lesión de un compañero le hizo entrar en la convocatoria. "No estaba convocado, me iban a ceder, pero en el último entrenamiento se lesionó un compañero y me inscribieron a última hora", dice.

Cinco años después de conquistar el Mundial de Clubes, Flávio Donizete probó la cocaína, una pesadilla que terminó arruinando su vida. Todo ello hizo que vendiese su medalla de campeón del Mundial de Clubes de 2005 para gastarlo en drogas.

Flávio Donizete, tras ganar el Mundial de Clubes con Sao Paulo

Tras acabar su contrato con Sao Paulo, en 2009, empezaron los problemas. "Tenía dinero, un coche, le había arreglado la casa a mi madre y en 2010, por primera vez, probé la coca", comenta en unas declaraciones que recoge Record.

"Al principio la consumía con moderación. Poco a poco comenzó a apoderarse de mi vida y perdí todo lo que tenía. Consumía cocaína mañana, tarde y noche. No estaba sin drogas por nada del mundo", dice.

"Después de haber conocido la cocaína, vendí la medalla. Lo hice por 7.000 reales. Cuando recibí el dinero, lo usé casi todo en cocaína. El primer gasto fueron 1.000 reales y me lo terminé en dos días", expresa.

"Estuve 13 años enganchado a la cocaína, es una enfermedad lenta, progresiva, incurable y fatal. Casi me mata", manifiesta.

[Más información: Maradona 'se mete' a político y opina sobre el impuesto a la riqueza]