Aduriz anuncia su adiós al fútbol y al Athletic: "Olvidémonos de los finales soñados"

Se va uno de los históricos del fútbol español. Aritz Aduriz ha anunciado su retirada y que tendrá que pasar por quirófano, tal y como le han recomendado los médicos. Esto ha precipitado su adiós, ya que se esperaba que estuviese presente en el final de La Liga para el Athletic y también en la esperadísima final de la Copa del Rey, que tenía que haberse celebrado el 18 de abril, contra la Real Sociedad.

El cuerpo de Aduriz ha dicho basta, así lo ha explicado él en una carta en sus redes sociales. El mítico delantero ha revelado que tienen que colocarle una prótesis que reemplace su cadera para afrontar lo que le queda de vida con la "mayor normalidad posible".

La pandemia del coronavirus ha privado a Aritz Aduriz poder disfrutar de más minutos con su Athletic sobre el terreno de juego. Se va a así un grande, que supo asumir sus diferentes roles a lo largo de su carrera y que se lleva con él el cariño de todos los aficionados por su carácter y autenticidad.

El ya exjugador ha señalado que no deben preocuparse por cómo se encuentra: "Esto es solo una anécdota". Lo que sí lamenta es no poder disfrutar de uno de esos finales soñados para su carrera, algo que se merecía, seguramente lo hubiese sido en esa Copa del Rey 2019/2020, en el histórico derbi vasco que todos esperan. Pero sí que avisa: "Ya tendremos tiempos de despedirnos".

Mensaje de Aduriz

"Ayer mismo los médicos me recomendaron pasar por el quirófano, mañana mejor que pasado, para colocar una prótesis que reemplace mi cadera e intentar afrontar, al menos, con la mayor normalidad posible la vida diaria. Desgraciadamente mi cuerpo ha dicho basta. No puedo ayudar a mis compañeros como me gustaría y como se merecen.

Así es también la vida de un deportista profesional. Simple, muy simple. Desgraciadamente estamos viviendo situaciones mucho más graves y dolorosas; la pandemia que aún sufrimos nos ha dejado daños irreparables y tenemos que seguir combatiéndola entre todas y todos.

Por lo tanto, no os preocupéis por mí, esto es solo una anécdota. Olvidémonos de los finales soñados, porque ya tendremos tiempo de despedirnos. Y sí, ha llegado la hora del adiós y así se acaba para mí este camino, inolvidable y maravilloso de principio a fin.

Muchas gracias".

