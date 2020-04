El precedente de Holanda, munición para una guerra en el fútbol español: sin campeón y con descensos

La liga holandesa no se terminará esta temporada. La Real Federación Neerlandesa de Fútbol decidió este viernes declarar desierta la Eredivisie 2019/2020, no proclamar campeón al Ajax a pesar de ser líder y utilizar la clasificación actual para establecer qué equipos ocuparán los puestos europeos. Una medida extrema ante las extremas condiciones que azotan el planeta entero.

En los Países Bajos han sido los primeros en cancelarse, pero les seguirán más. En Bélgica y en Escocia están listos para dar también el paso y la UEFA ya es conscientes de que no se podría acabar la temporada aunque insta a todas las delegaciones a que luchen por ello. Las que están decididas a volver son las cinco grandes ligas, incluyendo la española.

En España el fútbol ya se está preparando para volver. Sanidad ha frenado su regreso posponiendo la realización de los test a los futbolistas, pero se regresará en mayo a los entrenamientos. El objetivo es reanudar el campeonato de Liga a comienzos de junio, aunque se están encontrando con la oposición de algunos clubes y futbolistas que esperan que se proteja su salud. Si el Gobierno da luz verde, se volverá. Pero, ¿qué pasaría si finalmente no se pudiera retomar La Liga?

La RFEF no quiere un campeón sin jugar

En un escenario en el que no se volviera a jugar hasta la próxima temporada, habría que tomar decisiones que no gustarían a nadie. Así ha pasado en los Países Bajos. La Eredivisie se ha declarado desierta. No hay campeón pese a que el Ajax, que estaba empatado a puntos con el AZ Alkmaar, era líder por diferencia de goles. Si ira directo a Champions como si hubiera quedado primero, pero no será proclamado campeón.

En La Liga sucedería algo similar. El Barcelona reclama que si la temporada se da por terminada sin jugar, tendría que ser el campeón al tener un punto de ventaja sobre el Madrid. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) no lo ve así. Luis Rubiales ya declaró a comienzos de la crisis que en ningún caso se designaría un campeón en los despachos.

'No' a una Liga con 22 equipos...

La Eredivisie también se mantendrá con su número actual de equipos: 18. No habrá ampliación, como tampoco quiere hacer LaLiga. Javier Tebas, presidente de la patronal, resolvió algunas dudas este viernes y, aunque declaró que está seguro de que la temporada terminará, dejó claro que no habrá una Liga en 2021 con 22 equipos. "No va a haber ampliación de categorías. No la va a haber porque es mucho más complicado por los efectos económicos que tiene esta situación", dijo Tebas.

...¿y habrían ascensos y descensos?

La diferencia en los planes de La Liga es que sí habrá ascensos y descensos. La Eredivisie los dejó en nulo, pese a las reclamaciones de Cambuur y el De Graafschap, que no podrán ascender pese a su buena temporada. Habría que ver cómo se resolvería esto en España, pero Tebas quiere que, en caso de no jugarse, los tres últimos de Primera desciendan para dejar su puesto a los primeros de Segunda. Tanto la vía holandesa como la que plantea Tebas provocaría malestar entre los implicados.

Getafe - Mallorca EFE

Si se sigue la vía de Tebas en caso de no jugar más, Mallorca, Leganés y Espanyol descenderían a Segunda. Al conjunto balear solo le separa un punto del equipo que tiene encima, el Celta. De la División de Plata ascenderían Cádiz y Zaragoza por la vía directa, pero ¿cómo se designaría el tercero? No podría haber playoff del tercero al sexto, por lo que lo más probable sería que subiera el Almería es tercero, pese a estar empatado a puntos con el Huesca.

De ahí que jugar sea lo que quieren todos. "La temporada se van a terminar porque afecta mucho al resto de clubes y afecta mucho a la industria global", dijo Tebas. Dependerá del Gobierno dar luz verde, pero si este llega cómo parece que sucederá, evitaría una nueva guerra en el fútbol español donde siempre habría algún perjudicado.

Además, cuestiones como los descensos y ascensos que plantea LaLiga dependerían siempre de la RFEF y si esta no acepta se abriría un nuevo capítulo en la confrontación entre la Federación y la patronal. España no será como Holanda. No jugar no es una opción. El deporte se prepara para volver en nuestro país y el fútbol lo hará a partir de las próximas semanas. Solo así se evitará una nueva 'guerra'.