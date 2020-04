El zasca de Tebas a Rubiales por sacar pecho con la Seguridad Social del fútbol no profesional

Javier Tebas le ha recordado a Luis Rubiales que el dinero del pago que han hecho este viernes desde la Federación para cubrir la Seguridad Social de los futbolistas de Segunda B y las jugadoras de la Primera Iberdrola sale de la venta centralizada de los derechos televisivos de La Liga.

La RFEF ha comunicado este viernes que ya habían cumplido con el compromiso de pagar esta cantidad asegurando que todos estos no profesionales estén en el mismo régimen de la Seguridad Social. El valor de estas ayudas que aporta la Federación es de 1.822.000 euros.

Ha habido muchos reproches con este tipo de cantidades, sobre todo, cuando la Federación decidió quitarle a LaLiga la venta de los derechos televisivos de la Copa del Rey. Antes, la patronal los vendía junto a los de la Primera y la Segunda División, una cantidad que aseguraba más dinero a los clubes.

Algunos "olvidan" que este dinero lo pagan los clubes/sad pertenecientes a @LaLiga , de acuerdo con el artículo 6.1 e) RD 5/2015 de venta centralizada. Por lo tanto quién AYUDA, son los clubes/sad profesionales... ¡vaya memoria!. #LaVerdadhttps://t.co/JnSHD2Cf9G — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) April 17, 2020

Tebas ha nombrado esta crítica con el hastag #LaVerdad, dejando claro que esta medalla que se quería colocar Rubiales no tenía tanto que ver con él, si no con el dinero que consigue LaLiga con la venta de los derechos televisivos. Este tanto por ciento que va a parar al fútbol no profesional es muy importante para que los clubes puedan sobrevivir en categorías inferiores.

