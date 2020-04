Un mes del parón en el fútbol español: líos, pocas certezas y dudas sobre el regreso de La Liga

El futuro de las grandes competiciones sigue siendo una incógnita. Tras el aplazamiento de la Eurocopa y los Juegos Olímpicos al año que viene debido a la crisis del coronavirus, muchas ligas siguen paralizadas debido a una pandemia que va dejando día tras día muchos contagios y muertes.

En el caso de La Liga, este Viernes Santo se cumple el primer mes sin que ruede el balón en un campo de Primera División. Y lo hace con los responsables de los despachos enfrentados aunque abocados a buscar puntos de encuentro para, cuando las autoridades sanitarias lo permitan, encontrar una solución al futuro de la competición.

El último partido en la máxima categoría del fútbol español se disputó el pasado 10 de marzo. Fue el partido aplazado de la vigésima cuarta jornada Eibar-Real Sociedad. Se jugó ya a puerta cerrada ante la expansión del virus.

La pandemia del coronavirus ha situado a España, como a todo el mundo, en una situación de grave crisis sanitaria y económica. Al fútbol obviamente también y la salida se antoja complicada, pero exige a todos los actores capacidad de entendimiento.

Jornadas por disputarse

Quedan once jornadas por delante. El confinamiento de momento se ha llevado por delante tres -aunque se llevará bastante más-. Partidos como el Sevilla-Betis, Athletic-Atlético de Madrid, Real Madrid-Valencia o Sevilla-Barcelona de la trigésima han quedado aplazados.

Eibar - Real Sociedad EFE

Con el estado de alarma hasta el 26 de abril -Pedro Sánchez ya ha informado que tendrá que pedir dentro de unos días otra prórroga-, la gente seguirá sin poder salir de sus respectivas casas a no ser que sea por una causa de fuerza mayor y La Liga parece que no empezará, si finalmente lo hace, hasta dentro de unos meses. Todo ello teniendo en cuenta que, según los expertos, no aconsejan jugar al máximo nivel sin haber entrenado antes al menos unas dos semanas.

De la misma forma que en La Liga, la final de la Copa del Rey entre Athletic y Real Sociedad que estaba fijada para el sábado 18 de abril en La Cartuja sigue sin tener fecha. De celebrarse, la RFEF ha asegurado que será con público.

Guerras entre varios organismos

Ha sido un mes para el fútbol, como para el resto de los ámbitos de la sociedad, de una dureza extrema, de pérdida de seres queridos, de miles de contagiados, pero también de volver a exponer que en los despachos las divergencias son notables.

La crisis del coronavirus ha abierto varios frentes más entre LaLiga y la RFEF, siendo el último de ellos la negativa de Luis Rubiales, presidente de la Federación, a jugar cada 48 horas, propuesta hecha por Javier Tebas. El presidente de la RFEF llegó a un acuerdo con la AFE para que, como mínimo, se juegue cada 72 horas.

David Aganzo, durante un acto de AFE EFE

Todo ello no gustó a Tebas y aprovechó para atizar a Rubiales ya que, según reveló Isaac Fouto en COPE, la RFEF ya autorizó cinco partidos de la Copa del Rey con menos de 48 horas de diferencia con los de La Liga.

A LaLiga, RFEF y AFE, se sumó hace unos días el Consejo Superior de Deportes (CSD). Los tres primeros organismos entraron en una guerra de comunicados este miércoles por los supuestos acuerdos para jugar cada 48 horas cuando vuelva la competición, después de acordar que los partidos serán cada 72.

Irene Lozano, presidenta del cuarto organismo en cuestión, expresó su descontento con las tres partes por estar protagonizando esta embarazosa guerra en una situación crítica. Además, dio un tirón de orejas a Tebas por ir hablando de fechas ante la prensa internacional.

Irene Lozano y Luis Rubiales

Tras las distintas reuniones y conversaciones entre LaLiga, Federación y Asociación de Futbolistas ha quedado demostrado que cada uno defiende su postura y sus planteamientos. Pero el fútbol español necesita limar diferencias y encontrar vías de solución.

Diferentes escenarios

Se llega al final de este primer mes de parón sin certezas de futuro en cuanto a la resolución competitiva. El panorama está pleno de incógnitas por resolver, con todos los escenarios posibles abiertos. Nada está descartado pese a la intención prácticamente unánime de que se logre acabar la temporada en el terreno de juego.

La cuestión es cuándo y cómo. Y ahora mismo, a la vista de la situación generada por la pandemia, y a la espera de que la evolución de la misma lo permita, resulta imposible aventurar o asegurar nada. Los cálculos, las opciones son innumerables, todos válidos y todos (im)posibles.

Canarias, una opción

La Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro, envió este miércoles una carta en forma de propuesta formal a la Real Federación Española de Fútbol y a LaLiga para que el regreso de la competición, tanto de Primera como de Segunda División, sea íntegramente en las Islas Canarias.

El Estadio de Gran Canaria, en Las Palmas EFE

Jorge Marichal, presidente de ASHOTEL, fue el encargado de firmar esa propuesta para tratar de agilizar esa vuelta y evitar problemas como el de los traslados entre ciudades. La propuesta tendría como puntos claves el hecho de que cuenta con un amplio número de hoteles para poder acoger a los 42 clubes que conforman las dos categorías del fútbol profesional, dos estadios en perfectas condiciones como el Heliodoro Rodríguez López y el Estadio de Gran Canaria y múltiples instalaciones para que los equipos pudieran entrenar.

Jugar en verano

La temporada 2019/2020 de La Liga podría llegar a finalizarse en agosto. Esto supone que se juegue también durante los meses de junio y julio, algo que no gusta a la RFEF ya que se opondría a la disputa de partidos en los que las condiciones de calor, radiación solar y humedad sean contrarias a la salud de los futbolistas.

Javier Tebas, presidente de LaLiga.

Todo ello hizo que LaLiga recordase que los horarios de los partidos son cosa suya: "La fijación de los horarios corresponde en exclusiva a LaLiga, en virtud del vigente Convenio de Coordinación, circunstancia que así ha sido ratificada por la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes (CSD) y que los horarios siempre se fijarán atendiendo, como siempre se ha hecho, a la protección de la salud de los deportistas".

Pausas de hidratación

La Federación pone de relieve que ellos imponen "la defensa de la salud de los futbolistas por encima de la competición", además de que de acuerdo con los informes a los expertos encargados por parte del órgano federativo, se aprobarán dos pausas de hidratación por tiempo para combatir las elevadas temperaturas que se puedan dar en los meses de verano".

Septiembre, otra opción

Iker Casillas propuso hace unos días el mes de enero del 2021 como el momento para empezar la nueva campaña y comenzar con una tendencia para que, desde ahora, las temporadas sean en año natural.

Todo ello hace que el mes de septiembre surja como posibilidad para que se reanude La Liga. De ser así, el riesgo de contagio debido al coronavirus se minimizaría e incluso podría haber público en las gradas de los estadios.

Leo Messi y Martínez Munuera REUTERS

Asegurar que la temporada tendría fin en el mes de septiembre tranquilizaría a todos y le evitaría muchos problemas jurídicos a los organismos responsables de las competiciones de cada país.

Eso sí, el hecho de volver a competir en septiembre supondría que la 2020/2021 no pudiera empezar en las fechas previstas, por lo que sería muy difícil acoplar un calendario empezando la siguiente campaña en el mes de octubre o noviembre y terminando antes de junio. Todo esto se suma a los problemas económicos que podrían surgir debido a que la mayoría de las ligas, por no decir todas, tienen firmados los acuerdos para la próxima temporada y al mercado de fichajes.

Los ERTEs

Como no podía ser menos, en el panorama global de crisis, la situación económica de los clubes se ha visto notablemente afectada. Los ERTEs, medida recomendada por LaLiga, han ido cayendo. Unos más pronto, otros más tarde. Otros equipos, igualmente afectados por la situación, han decidido llegar a un acuerdo con sus jugadores para la reducción del salario de los jugadores.

Así las cosas, tras un mes de confinamiento del balón, no solo las cuestiones meramente competitivas abren un panorama incierto, sino también las jurídicas y económicas.

