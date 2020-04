Setién: "Veo paseándome con la Champions League entre las vacas"

El entrenador del FC Barcelona ha concedido una entrevista para analizar la situación de su equipo y cómo les está afectando la crisis del coronavirus.

Confinado en su casa como millones de españoles, el entrenador santanderino ha hablado en TV3 dejando claro que quiere seguir en el banquillo azulgrana los máximos años posibles.

A pesar de los rumores que colocan a Xavi en el banquillo azulgrana, Setién tiene contrato hasta 2021 ampliable hasta 2022 y tiene confianza en cumplir su compromiso con el Barça: "Tengo firmado un año y media fijo, otro condicionado y espero cumplirlo y renovar".

"Sobre ganar los títulos, se lo digo a los jugadores. Tengo bastante prisa, no tengo mucho tiempo que perder. Y si pudiera ser ganar la Champions y La Liga. He soñado pasearme por Liencres, con las vacas, con la Champions League", expresó.

Sobre la posibilidad de que se reanude La Liga, Setién tiene claro que no quiere ser campeón sin jugar: "Lo que a mí me gustaría es jugar y quedar campeón jugando; eso es obvio. Pero la situación está como está. No me voy a sentir campeón si tengo dos puntos más. Pero todo esto del fútbol es anecdótico. Esta es una situación difícil y lo que a mí me preocupa es que esto se solucione cuanto antes. Que podamos salir y abrazarnos con la gente mayor. Lo demás es superfluo y no le doy demasiada importancia. Si hay que terminar, pues se termina. Y si jugamos, fenomenal".

